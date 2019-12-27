Ustalar dijital okulda eğitim verecek

GÜLCAN TEZCAN 27.12.2019 19:11 - Güncelleme: 27.12.2019 19:11

Projeyi hayata geçiren tiyatro oyuncusu Süeda Çil’e bu yeni eğitim modeli ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk.

Sonsuz Oda nedir?

Sonsuz Oda Türkiye’de benzeri henüz yapılmamış bir oluşum. Film-TV/Müzik veya Spor dünyası içinde olmanın hayalini kuran herkese bu hayali gerçekleştirme imkânı sunacak bir platform. Online çevrimiçi ders programları ile uzmanlaşmak istediğiniz alanlarda kendinizi ispatlama şansı bulabileceğiniz bir canlı kütüphane. Eğitmenlerimizin tüm bilgi ve tecrübelerini belli bir sistem ile derlediğimiz, katılımcıların merak ettiği konularda tam bir donanıma sahip olmasını hedeflediğimiz bir eğitim merkezi.

Sanat eğitimi konusunda nasıl bir yol ve süreç izleyeceksiniz?

Türkiye’de daha önce yapılmamış bir yol ve süreç izliyoruz. Oyunculuğun sıkı bir çalışma disiplini ile gerçekleştiğini biliyoruz. Bu yüzden sayısı gittikçe çoğalacak bir eğitmen kadromuz olacak. Eğitmenlerimiz bilgi ve tecrübelerini tüm merak edenlere www.sonsuzoda.com adresinden aktaracaklar. Bu aktarım devamında ödevlerini tamamlayan ve tavsiyelere uyan oyuncu adayları kendi filmlerini ve tanıtım videolarını bizimle paylaşıp sektöre adım atmış olacaklar.

Sonsuz Oda’nın diğer eğitim oluşumlarından farkı nedir?

Sonsuz Oda’nın katılımcıları öğrendikleri tüm bilgileri uygulama ve bu sayede tanınma şansı yakalayacaklar. Film/TV bölümümüzde oluşturduğumuz alt yapı ile dersleri başarı ile takip eden ve bitiren öğrenciler bize kendi performanslarını gösterdikleri videolarını gönderecekler. Biz bu videoları eğitmenlerimiz ve menajerlerimiz ile izleyip bir cast bankası oluşturacağız. Burada oyun ve tanıtımları görülen oyuncu adayları ihtiyaç halinde yapımcı ve yönetmenlere sunulacak. Türkiye’nin veya dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan ama henüz kendini sektöre tanıtma imkânı bulamamış herkes bu sayede tanınabilecek.

Sonsuz Oda’ya girenler kimlerle karşılaşacak?

Sonsuz Oda’ya girenler televizyon/medya/müzik/spor mecralarında tanınmış yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, müzisyenler, sporcular ve konusunda bilgi, tecrübe sahibi ehil kişilerle karşılaşacaklar. Bu kişiler ait oldukları sektöre dair merak edilen tüm soruların cevaplarını katılımcılarla paylaşacak. Şu an Film/TV bölümümüzde Gani Müjde, Demet Akbağ, Sumru Yavrucuk, Derya Alabora, Çağan Irmak, Faruk Turgut, Öykü Gürman, Mustafa Şevki Doğan, Tümay Özokur, Harika Uygur, Burak Göral gibi çok önemli isimler var. 2020 yılının ilk günlerinde açılacak Müzik bölümümüzde İskender Paydaş, Harun Tekin, Tarkan Gözübüyük, Ömer Özgür, Kerem Özyeğen; Spor bölümümüzde ise Cüneyt Çakır, Ertuğrul Sağlam, Fernando Muslera gibi Türkiye’nin önde gelen usta ve ünlü isimleri var.

İçerik üretme konusunda da yol gösterici ve yönlendirici olacak mısınız?

Sonsuz Oda katılımcıları, kendi içeriklerini kendileri üretebilir. Biz onlardan performanslarını gösterebilecekleri videolar bekliyoruz. Film/TV sektörü için konuşuyorsak alışılagelmiş oyuncu seçimi yöntemi ‘audition’lar için onlara belli metinler de sunuyoruz. Ancak kişi, kendi bölgesine ait herhangi bir hikâyeyi, kendisinin kaleme aldığı bir oyununu da bize gönderebilir.

Hedef kitleniz kimler?

Hedef kitlemiz, oyuncu olma isteğini içinde barındıran ancak bugüne kadar bu içinde yanan ateşi söndürecek bir yol bulamayan herkes. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından ulaşılabilir haldeyiz.

Sonsuz Oda projesi ne zaman başladı? İlgilenenler size nasıl ulaşabilecekler?

Projenin finansal ve teknolojik alt yapısından sorumlu Serdar Kodal’a fikrimi anlattığım tarih 2018 yılının Ekim ayı. Üzerinden tam 14 ay geçmiş. 14 ayda onlarca kişinin alın teri ile çıkan bu proje bana da tam 25 kilo verdirdi. Şimdi dönüp bakınca ‘değdi’ diye düşünüyorum. Bir ilke imza atmak kolay değil tabii. Bize ulaşmak çok kolay. Her şeyin dijital olduğu günümüzde yapılması gereken sadece tuşlara www.sonsuzoda.com yazmak.