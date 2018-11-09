Yemek yapmak iyileştirir!

Tuğçe’nin Mutfağı’nda neler oluyor?

Tuğçe’nin Mutfağı sıcacık bir yemek programı. Zaman zaman ünlü şeflerimizi ağırladığımız, yemek bloggerlarının geldiği aynı zamanda evinde beni izleyen Ayşe Teyzemin de başvurup gelebileceği bir yemek programı. Yöresel yemekler, dünya mutfağından özel tarifler, çay saati lezzetlerini bulabileceğiniz, özellikle seyircilerimize tariflerimizle ilgili hiçbir detayı kaçırmayacağını garanti edeceğim canım programım.

Yemek programları neden çok izleniyor?

Çok basit bir nedeni var bence; bir insanın karnını doyurmak, o insanın yüzünde tebessüme sebebiyet vermek, eline sağlık çok güzel olmuş denilmesi… Bunlar, izleyicilerin akşam evlerinde duymak istedikleri cümleler. Biz de sevdiklerinin karşısına farklı lezzetlerle çıkabilsinler diye seçenekler sunuyoruz.

Türk Mutfağı dediğimizde neler söylemek istersiniz?

Türk Mutfağı dünyanın en zengin 3. mutfağı olarak kabul ediliyor. Yöreden yöreye farklılaşan ürün çeşitliliği, doğallığı ve pişirme yöntemleri ile dünyada özel bir yeri var.

Tercihiniz yemek yapmaktan yana mı yemekten yana mı?

Hem yapmayı hem de yemeyi sevenlerdenim. Bu soruya dürüst cevap vereceğim. 8 sene İstanbul’da yalnız yaşadım ve yalnız yemek yeme hissi insanı yemek yapmaya karşı demotive ettiği için maalesef hep restaurantlardan beslendim. Annemle yaşamaya başlamam ile birlikte sağlığıma ve kiloma da özen gösterdiğim için sağlıklı diye tabir ettiğimiz rafine şeker kullanmadan, beyaz unu hayatımdan çıkardığım, sağlıklı yağları hayatıma soktuğum tariflere yöneldim. Ben sağlam bir tatlıcıyım ve çay saati tarifleri yapmak ilgimi çekiyor.

Sizce en iyi aşçılar kadınlardan mı çıkar erkeklerden mi?

Dünya’nın en iyi 10 aşçısı erkeklerden oluşuyor. Özellikle Fransız Aşçılar...Michel Troisgros, Yannick Alleno gibi. Ama tabiki evde yemek yapmak denilince akla ilk olarak kadınlar gelir. Ama iyi bir restaurantta yemek yiyenler bilirki o yemeklerin erkeklerin elinden çıktığını.

Seyirci ile aranız nasıl?

Tuğçe’nin Mutfağı’nın mottosu: ‘Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir’!

Tuğçe Mutfağı ile birlikte özellikle kadın izleyicilerimle aramızda bir bağ kurduk. Bundan sonraki yakın hedefim aşçılık eğitimi alıp, kendi lezzetlerimi seyircilerimle paylaşmak.