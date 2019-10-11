Yeni dünya festivali Comikon İstanbul başlıyor
Japon kültürüne, animasyona, bilim kurguya, süper kahramalara, çizmeye, üretmeye, bilgisayar oyunlarına ilgisi olan herkesin beklediği Comikon İstanbul başlıyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde de ilgiyle takip edilen bu yeni dünya festivali, 19-20 Ekim’de Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde düzenlenecek.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Çizgi roman, çizgi film, karakter tasarımı, oyun tasarımı, illüstrasyon, CosPlay, bilimkurgu sineması, FRP/kart/kutu oyunları, sosyal medya, youtuber, yeni teknolojiler gibi popüler kültür alanlarını bir araya getiren Comikon İstanbul festivali bu yıl da birçok sürpriz etkinlikle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ülkemizde güçlü bir sektör oluşmasını ve yetenekli gençlerin dünya çapında ustalarla bir araya gelerek vizyon kazanmalarını amaçlayan ve fırsat sunan Comikon İstanbul, Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde 19-20 Ekim’de gerçekleşecek.
“Gençler, süper kahramanların olduğu ve iyi şeylerin yaşandığı bir dünya istiyor” diyen Comikon İstanbul’un koordinatörü Erdal Küçükyalçın, gençlerin japon kültürüne özellikle manga ve animeye ilgisi olduğunu belirtiyor. Küçükyalçın, Comikon İstanbul’un nasıl başladığını şöyle anlatıyor; “Türkiye’de oyun, karakter tasarlayan, animasyon yapan gençleri bir araya topladık. Başlangıç noktası Japonya olmakla birlikte festivalde sadece Japon tarzı çizgi roman yok. Japonlar çizgi romana manga, Batı comic, biz de çizgi roman diyoruz. Stil ve tarzı farklı olmakla birlikte temelde aynı şey var; çizgi ile hikaye anlatmak. Mesela Marwell, DC gibi büyük kurumlar çizgi romanla başlayan hikayelerine fantastik filmlerle devam ediyor. Sinema sektörü buradan besleniyor. Klasik hikayeler yerine yaratıcı hikayeler görmek istiyor artık gençler. Bunları göz ardı etmemek gerekiyordu. Biz de bu düşünce ile işini gönülden seven arkadaşlarla festivali başlattık.”
Yetenek avcıları çizimleri inceleyecek
2017 yılında ilk kez yapılan Comikon İstanbul’u 3500 kişi ziyaret etmiş. 2018’de düzenlenen Comikon İstanbul’a ise 8 binden fazla genç katıldı. Bu yıl çok daha derin bir içerik hazırladıklarını vurgulayan Küçükyalçın, 10 binden fazla katılımcı bekliyorlar. Bu yeni dünya festivalinin giderek büyüdüğünü dile getiren Küçükyalçın sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim nüfusumuzun büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Festivalin amacı sadece eğlendirmek değil aynı zamanda öğretmek. Programın ana sloganı İlham Ver. Alanında uzman isimleri buraya getiriyoruz. Amaç dünya çapınca ünlü profesyonelleri Türkiye’ye getirip burada profesyonel olarak bu işi yapmak isteyenlere vizyon kazandırmak. Zamanla bu festival Türkiye’den dünya çapında yeteneklerin çıkmasına vesile olacak.”
Çizgi roman, animasyon ve diğer alanlarda iyi ve istekli olan gençlerin sayısının giderek arttığını belirten Küçükyalçın, “Uluslararası düzeyde rekabet çok fazla. Sadece yeteneğe sahip olmak yeterli değil. Onlara disiplinli olmaları, dünyayı tanımaları gerektiğini anlatıyoruz. Bu sene 60’ın üzerinde gence yaptıkları eserleri sergileme fırsatı vereceğiz. Fransa’nın en büyük çizgi roman yayınevlerinden Edition Soleil’in baş editörü Jean Wacquet festivale gelecek. Wacquet, çizer olmak isteyenlerle tanışarak portfolyolarını değerlendirecek. Yine Japonya’nın önemli anime stüdyolarından Asurafilm’in tecrübeli animatör ve prodüktörleri de genç yeteneklerin portfolyolarını inceleyerek yetenek avına çıkacak. Yani Comikon çizer olma hayalini kuran gençlerin önüne büyük bir fırsat getirecek.” diyor ve ekliyor: “Bu büyük bir sektör. Çizgi ile hikaye anlatmayla başlayan bu yolculuk animasyon, sinema ile devam ediyor. Bu alanda müzik var. Karakterlerin orijinal ürünleri çok yüksek fiyatlara satılıyor. Ama biz bu pastadan pay alamıyoruz. Ekonomik olarak kalkınmanın sağlanacağı bu sektör için gençlerin önünü açmak lazım.”
Bizim hikayelerimizi dünya ile buluşturmalıyız
“Comikon İstanbul’un uluslarası bir festival olma yolunda gidiyor. Dünya belli bir formata yöneldi. Onlara yeni karakterler, yeni hikayeler göstermeliyiz. Bunun için bu topraklar çok önemli. Bizim hikayelerimiz uluslararası düzeyde dünya ile buluşşun.” diyen Küçükyalçın, İstanbul’un gençlerin buluşma yeri olacağını vurguluyor. Bu seneki festivale Anadolu’dan, Balkanlar’dan katılımcıların geleceğini Japonya ve ABD’ye göre daha ulaşılabilir bir yerde olduğu için insanların İstanbul’u tercih ettiğini belirten Küçükyalçın, “Bu festival, İstanbul’un ve ülkemizin tanıtımı içinde büyük bir fırsat. Comikon, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere İstanbul’u gençlerin merkezi haline getirmenin de bir yöntemi olarak görülebilir” dedi.
GENÇLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT
Bu sene daha zengin bir içerikle ziyaretçilerine kapılarını açaçak olan COMİKON İstanbul, bu sektörün ünlü çizerlerini ve anime yapımlarını konuk edecek. Türkiye’ye ilk kez gelecek olan teknolojiler ve sektörün önemli isimleri gençlerin en büyük fırsatı olacak. 2019 Comikon İstanbul’da neler olacağını alt başlıklar halinde Dr. Erdal Küçükyalçın anlattı:
Japonya’nın en büyük medya kuruluşlarından TV TOKYO, dünyaca ünlü serilere imza atan önemli bir anime üreticisi aynı zamanda. Hem bu animelerini hem de TV’lerini tanıtacak. Ayrıca maskotlarını ve orijinal karakter ürünlerini getirecekler. Paneller düzenleyip sürpriz hediyeler dağıtacak. TV TOKYO dünyada da yeni olan bir teknoloji olan V-Tuber (Virtual Youtuber) teknolojilerini anime severlerin beğenisine sunacak. Bu Türkiye’de bir ilk olacak. Modellemesi yapılan bir animasyon karakterinin ekranda sunuculuk yaptığı V-Tuber teknolojisiyle yaratılan sanal youtuber’lar dünyaca ünlü yıldızlar haline geliyor. Youtube’da sunucu insan değil de bir karakter oluyor. Aktör nasıl hareket eder ise o karakterde onu birebir taklit ediyor. Yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor. V-tuber’ların nasıl yaratıldığını bizzat görmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.
Japonya’nın önemli anime stüdyolarından Asurafilm burada olacak. Önemli animasyon, film, dizi programlarında rol almış bir yer. Asurafilm’in kurucusu Shigetaka Mochizuki programa katılacak. Hem konuşmalar gerçekleştirecekler hem de yetenek avcılığı yapacak. Türkiye’de proje yapmak istiyorlar. Açılış konuşmasını Asurafilm’in kurucusu ile yapacağız. Manga projesi başlatacaklar. Bizim amacımız önemli stüdyoların burada Türk çizerler ile iş yapmaları.
Etkinlik kapsamında geleceğin sporu olarak görülen Tekno-spor HADO’da burada olacak. HADO, AR teknolojisi ile e-sporu birleştiren muhteşem bir oyun. Türkiye’de ilk defa olacak. Şu anda bütün dünyada hızla yayılmakta. Teknoloji ve sporun sınırlarını görmek isteyenler deneyebilecekler.
Dünyaca ünlü manga serisi “Titana Saldırı: Çöküşten Önce”nin çizeri Satoshi Shiki onur konuğu olarak katılacak. Ünlü mangaka Satoshi Shiki, Attack On Titan serisini nasıl çizdiğini, nasıl mangaka olduğunu anlatacak ve live-draw oturumunda bir mangakanın nasıl çizdiğini canlı olarak gösterecek. Çizerlerde notlarını alacak. Böyle bir fırsat her zaman gelmez. Ayrıca, bu oturuma katılacaklar arasında yapılacak bir çekilişle bir katılımcıya imzalı, orijinal bir çizimini hediye edecek.
Çok değerli yerli yabancı isimler söyleşilere katılacak. Kendine has tekniği ile ejderha çizerek tüm dünyayı dolaşan genç çizer Dragon Artist Yumeshi Kokubun, yapacağı Live-draw etkinliğinde tekniklerini paylaşacak. X-Men çizeri Yıldıray Çınar ile Robocop’ları çizen Korkut Öztekin burada olacak. Ayrıca Börü filmi yönetmeni Cem Özüduru da gelecek. Börü bana göre sinematografik olarak uluslararası Hollywood seviyesinde bir film. Cem, aynı zamanda çizgi romancı. Sinematografiyi nasıl yaptığını anlatacak. Börü filmini daha önceden kare kare çizmiş. Önden hepsini planladığı için çekimleri çok hızlı ve verimli geçmiş. Aslında dünya bunu yapıyor. Bu anlamda festival aynı zamanda sinema ile ilgilenen gençlerin de dikkatini çekecek. Yine Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, başarılı karakter tasarımının sırlarını anlatacak. Festival kapsamında Anisong Grand Prix şarkı yarışması olacak. 25 genç yetenek sahneye çıkacak. Kazanalara hediyeler verilecek.
Comikon Akademi programı dahilinde, Toon Boom’un en yeni sürümü Harmony 17 seminerine katılacaklar arasında yapılacak çekilişle bir kişiye 2.000 USD değerinde Premium paket hediye edilecek.
Ayrıntılı bilgiye comikonistanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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