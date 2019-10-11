Yeni dünya festivali Comikon İstanbul başlıyor

Çizgi roman, çizgi film, karakter tasarımı, oyun tasarımı, illüstrasyon, CosPlay, bilimkurgu sineması, FRP/kart/kutu oyunları, sosyal medya, youtuber, yeni teknolojiler gibi popüler kültür alanlarını bir araya getiren Comikon İstanbul festivali bu yıl da birçok sürpriz etkinlikle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ülkemizde güçlü bir sektör oluşmasını ve yetenekli gençlerin dünya çapında ustalarla bir araya gelerek vizyon kazanmalarını amaçlayan ve fırsat sunan Comikon İstanbul, Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde 19-20 Ekim’de gerçekleşecek.

“Gençler, süper kahramanların olduğu ve iyi şeylerin yaşandığı bir dünya istiyor” diyen Comikon İstanbul’un koordinatörü Erdal Küçükyalçın, gençlerin japon kültürüne özellikle manga ve animeye ilgisi olduğunu belirtiyor. Küçükyalçın, Comikon İstanbul’un nasıl başladığını şöyle anlatıyor; “Türkiye’de oyun, karakter tasarlayan, animasyon yapan gençleri bir araya topladık. Başlangıç noktası Japonya olmakla birlikte festivalde sadece Japon tarzı çizgi roman yok. Japonlar çizgi romana manga, Batı comic, biz de çizgi roman diyoruz. Stil ve tarzı farklı olmakla birlikte temelde aynı şey var; çizgi ile hikaye anlatmak. Mesela Marwell, DC gibi büyük kurumlar çizgi romanla başlayan hikayelerine fantastik filmlerle devam ediyor. Sinema sektörü buradan besleniyor. Klasik hikayeler yerine yaratıcı hikayeler görmek istiyor artık gençler. Bunları göz ardı etmemek gerekiyordu. Biz de bu düşünce ile işini gönülden seven arkadaşlarla festivali başlattık.”

Yetenek avcıları çizimleri inceleyecek

2017 yılında ilk kez yapılan Comikon İstanbul’u 3500 kişi ziyaret etmiş. 2018’de düzenlenen Comikon İstanbul’a ise 8 binden fazla genç katıldı. Bu yıl çok daha derin bir içerik hazırladıklarını vurgulayan Küçükyalçın, 10 binden fazla katılımcı bekliyorlar. Bu yeni dünya festivalinin giderek büyüdüğünü dile getiren Küçükyalçın sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim nüfusumuzun büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Festivalin amacı sadece eğlendirmek değil aynı zamanda öğretmek. Programın ana sloganı İlham Ver. Alanında uzman isimleri buraya getiriyoruz. Amaç dünya çapınca ünlü profesyonelleri Türkiye’ye getirip burada profesyonel olarak bu işi yapmak isteyenlere vizyon kazandırmak. Zamanla bu festival Türkiye’den dünya çapında yeteneklerin çıkmasına vesile olacak.”

Çizgi roman, animasyon ve diğer alanlarda iyi ve istekli olan gençlerin sayısının giderek arttığını belirten Küçükyalçın, “Uluslararası düzeyde rekabet çok fazla. Sadece yeteneğe sahip olmak yeterli değil. Onlara disiplinli olmaları, dünyayı tanımaları gerektiğini anlatıyoruz. Bu sene 60’ın üzerinde gence yaptıkları eserleri sergileme fırsatı vereceğiz. Fransa’nın en büyük çizgi roman yayınevlerinden Edition Soleil’in baş editörü Jean Wacquet festivale gelecek. Wacquet, çizer olmak isteyenlerle tanışarak portfolyolarını değerlendirecek. Yine Japonya’nın önemli anime stüdyolarından Asurafilm’in tecrübeli animatör ve prodüktörleri de genç yeteneklerin portfolyolarını inceleyerek yetenek avına çıkacak. Yani Comikon çizer olma hayalini kuran gençlerin önüne büyük bir fırsat getirecek.” diyor ve ekliyor: “Bu büyük bir sektör. Çizgi ile hikaye anlatmayla başlayan bu yolculuk animasyon, sinema ile devam ediyor. Bu alanda müzik var. Karakterlerin orijinal ürünleri çok yüksek fiyatlara satılıyor. Ama biz bu pastadan pay alamıyoruz. Ekonomik olarak kalkınmanın sağlanacağı bu sektör için gençlerin önünü açmak lazım.”

Bizim hikayelerimizi dünya ile buluşturmalıyız

“Comikon İstanbul’un uluslarası bir festival olma yolunda gidiyor. Dünya belli bir formata yöneldi. Onlara yeni karakterler, yeni hikayeler göstermeliyiz. Bunun için bu topraklar çok önemli. Bizim hikayelerimiz uluslararası düzeyde dünya ile buluşşun.” diyen Küçükyalçın, İstanbul’un gençlerin buluşma yeri olacağını vurguluyor. Bu seneki festivale Anadolu’dan, Balkanlar’dan katılımcıların geleceğini Japonya ve ABD’ye göre daha ulaşılabilir bir yerde olduğu için insanların İstanbul’u tercih ettiğini belirten Küçükyalçın, “Bu festival, İstanbul’un ve ülkemizin tanıtımı içinde büyük bir fırsat. Comikon, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere İstanbul’u gençlerin merkezi haline getirmenin de bir yöntemi olarak görülebilir” dedi.