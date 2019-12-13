Yerli ırk köpekler, JAKEM’de eğitiliyor

Nevşehir’de faaliyet gösteren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nde (JAKEM) çeşitli yerli ırklardan köpekler, özel eğitimden geçiriliyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2003 yılında faaliyete başlayan JAKEM’deki Köpek Eğitim Bölük Komutanlığında, yabancı ırk “pointer” “malinois”, “golden”, “labrador”un yanı sıra yaklaşık bir yıldır ana vatanı Trabzon olan “Zerdava” ve Mersin Tarsus yöresine ait “Çatalburun” türü yerli köpekler de eğitiliyor. JAKEM’de, yerli ırk köpekler gözlerini dünyaya açtıktan itibaren çeşitli eğitimlerden geçiriliyor. Soy kütüğü tescilli damızlık köpeklerden üretilen ve doğumdan itibaren yaklaşık iki ay eğitime tabi tutulan yavrular daha sonra kabiliyetlerine göre sosyalizasyon, grup ve branş özelliğine yönelik farklı süreler boyunca eğitiliyor.

Zorlu görevlere hazırlanıyorlar

JAKEM Eğitim Parkuru’nda, her gün eğitim ve tatbikata katılan köpeklerin, yeterli seviyeye ulaştıklarında görev alacakları birliğe sevki yapılıyor. Köpekler 9 yaşına ulaşınca emekli ediliyor.Yerli ırk köpeklerin emniyet güçlerine destekte kullanılması amacıyla çalışma da yürütülen merkezde, “Zerdava” uyuşturucu, “Çatalburun” ise patlayıcı madde aramalarında eğitim alıyor. Köpek Eğitim Kurs Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Kazım Kayabaşı, “Zerdava” ve “Çatalburun” türü köpeklerde gerekli faydanın sağlanmasının ardından Kars çoban köpeği, Kangal, Aksaray Malaklısı, Tazı ve Zağar köpeklerinin de eğitimi için Ar-Ge çalışması yürütüldüğünü belirtti. Köpeklerin insana göre 55 kat daha iyi koku alma, 5 kat daha iyi görebilme, 8 kat daha iyi duyma özelliğine sahip olduğuna dikkati çeken Kayabaşı, “Zaman içinde bu yetenekleri onları, insan hayatını farklı alanlarda kolaylaştıran unsur olarak karşımıza çıkardı. JAKEM’de yürütülen çalışmalar kapsamında, emniyet ve asayiş hizmetlerinde yerli ırk köpeklerin, görev köpeği olarak kullanılması maksadıyla çalışmalar yapıldı. Halihazırda yerli ırk köpeklerin eğitimi devam etmektedir.” dedi.