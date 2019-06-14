Yeşil sahanın dişi kartalları

Son şampiyon Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları ve antrenörleri ile yaptığımız röportaja geçmeden önce bir futbolsever olarak ülkemizdeki kadın futbolu ile ilgili bir şeyler yazmak istedim. Futbol deyince toplumun bir kısmı tarafından akıllara hemen erkek sporu geliyor. Oysa bu alanda kadınlar da hayli aktif. Dünyada birçok ülkede kadınlar da futbol oynuyor ve büyük başarılara imza atıyor. Uzun yıllardır ülkemizde de kadın futbolu ile ilgili bir çaba olmasına rağmen hem federasyon hem de yayıncı kuruluş tarafından gereken ilginin tam olarak gösterilmemesinden dolayı çok bilinirliliği yok. Oysa yeşil sahada erkek futbolculara taş çıkartacak kadın sporcular var. Üstelik kadın futbolu daha temiz ve eğlenceli. Evet… Haberimize gelecek olursak bu sene UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ederek Türkiye’yi temsil edecek son şampiyon Beşiktaş Kadın Futbol Takımı antrenörü Mutlucan Zavotçu, oyuncular Gizem Gönültaş ve Didem Karagenç ile futbolda kadın varlığını konuştuk.

HEPİMİZİN HEDEFİ AYNI

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Gizem Gönültaş: Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdim. Futbola ilk olarak Ordu Yenimahalle52 spor kulübünde başladım. Orduspor, İstanbul Çamlıcaspor, Adana İdman Yurdu’nda oynadıktan sonra 2014-2015 sezonunun devre arasında Beşiktaş’a transfer oldum. Aynı zaman da milli futbolcuyum.

Didem Karagenç: Gazi Üniversitesi’nde okudum. Bahçeşehir Üniversitesi’nde master programına devam ediyorum. Aynı zamanda öğretmenlik yapıyorum. Son dört yıldır Beşiktaş’ta forma giyiyorum. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu’nda görev alıyorum.

Futbolla nasıl tanıştınız?

G. G. : Bebekliğimde kırmızı bir topum varmış onun peşinden giderken erkenden yürümeye başlamışım. 5-6 yaşlarımda mahallede erkeklerle top oynuyordum. İlkokulda beden eğitimi derslerindede hep erkeklerle futbol oynuyordum. O zamanlar Ordu’da futbol kulübü yoktu. Bu yüzden lisanslı olarak başladığım ilk spor dalı hentbol idi. Daha sonra basketbola ilgi duymaya başladım. Ama futbolun yeri hep başkaydı benim için. Hiçbir branşta bu kadar heyecan duymadım. 14 yaşımda Yenimahalle 52 Spor Kulübü’nde oynamaya başladım.

D. K. : Aslında futbola ilgisi olan bir sürü kadın var. Bizler tek değiliz. Futbol hayatımda hep vardı. Küçükken ben de toplarla oynardım. Sonra mahallede top koşturmaya başladım. Öğrencilik yıllarımda okul takımına girdim. Daha sonra lisanslı olarak futbol hayatına başladım.

Takım arasındaki uyum nasıl?

G. G. : Zordur aslında kadınlarla uğraşmak. Ama bizim takım birbirine bağlı. Bu yüzden ufak tefek sorunları görmezden gelebiliyoruz. Takımın kaptanı olduğum için aslında bütün arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Çok eskiden beri milli takımdan da tanıdığım oyuncular var; Didem, Başak, Ecem.

D. K. : Tabii kadınların olduğu her yerde sorun oluyor. Ama hepimiz bir hedef ve amaç doğrultusunda takımda yer alıyoruz. Beşiktaş için buradayız. Bizim takımımız birbirine çok uyumlu ve birbirini seven sporculardan oluşan bir takım. Şampiyon olmamızın en büyük etkenlerinden biri de birbirimize inanıyor ve güveniyor olmamızdı. Benim takımda en iyi anlaştığım arkadaşım, Başak Gündoğdu.

Antrenmanlarınız eğlenceli geçiyor sanırım...

G. G. : Antrenmanlar güzel geçiyor. Futbolun gerektirdiği, olması gereken her çalışmayı hocalarımız yaptırıyor. Sürekli aynı idmanı ya da çalışmayı yapmıyoruz. Farklı taktik varyasyonlar üzerinde duruyoruz. Antrenman temposu haftasına göre değişiyor. Teknik kondisyon anlamında çok zorlandığımız zamanlar da oluyor tabi.

Soyunma odasında ne tür muhabbetler oluyor?

D. K. : Soyunma odasında genelde maça çıkmadan önce birbirimizi motive edecek konuşmalar yapıyoruz. Son maça çıkmadan önce, “Bu maçı bugün burada alacağız, biz şampiyonluğu hakediyoruz” cümleleri herkesin ağzındaydı.

MAÇ ÖNCESİ EN ZORU SAÇLARI YAPMAK

Maça çıkarken özel bir hazırlanma süreciniz oluyor mu?

G. G. : Saçlarla çok uğraşıyoruz. Genelde saçlarımı örerek çıkarım. İster topuz olsun, ister at kuyruğu ama muhakkak örerim.

D. K. : Bir hazırlık sürecimiz oluyor. Ben parfüm sıkmadan asla maça çıkmam. O benim totemim. Evde unutsam aldırırım mutlaka.

Futbol maçlarının vazgeçilmezleri taraftarlar. Size yazılmış özel besteler var mı?

G. G. : Taraftar olmadan oynadığımız oyundan zevk alamıyoruz. Futbolu futbol yapan şeylerden biri bence de taraftar. Onların tribünde bizleri desteklemesi ayrı bir güç veriyor. Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Takıma yeni geldiğim zamanlar kızlara özel bir beste yapmışlardı.

Maçlarda kavgalar oluyor mu?

G. G. : İster istemez gerginlikler yaşanıyor. Çünkü kazanmak istiyoruz sahada. Bazen karşı takımın oyuncusu vakit geçirmek için yatınca tansiyon yükselebiliyor.

Ligin son şampiyonu siz oldunuz. Nasıl bir yıl geçirdiniz?

G. G. : Uzun ve yorucu bir yıl oldu. Ağustos ayında sezonu açtık ve şampiyonluk hedefiyle yola çıktık. Ne yaşarsak yaşayalım hedefimizden asla vazgeçmedik. Her maçın önemi farklıydı. Aslında Konak Belediyespor ile 2-2 berabere kaldığımız maç oradaki yaşadıklarımız bizi birbirimize daha çok kenetledi. Gaziantep Alg Spor maçında yenildik ama attığımız 1 gol rakibimizle de avarajlarımızı eşitledi ve final maçına götürdü bizi.

Bundan sonra hedefiniz nedir?

D. K. : Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu istiyoruz. Avrupa’daki kadın futbolunun gelişmişliği çok fazla. Bu yüzden bu isteğimiz şimdilik hayal gibi gözükse de biz çıtayı zorlayacağız.