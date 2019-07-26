Yeşilin kalbinde müziğin ritmiyle: Doğada Meşk

Müzik her zaman her koşulda güzeldir. Dinlemek de icra etmek de. Bu müzik hele de genetik kodlarınıza işlemiş bir türde ise tadına doyulmuyor. Peki müzik sadece konser salonlarında mı dinlenilir? Ezberleri bozmaya niyetli bir grup enstrümanlarını da alıp kendini doğaya attı. Kim mi onlar? Müzik eğitimi veren Atölye Beşiktaş ve öğrencileri; düzenli olarak Kuzguncuk Bostanı’nda bir araya geliyor ve doğada müzik yapıyorlar. Kuzguncuk’ta Yaz Meşkleri adını verdikleri bu etkinliğin ilkini 29 Haziran’da ikincisini ise 13 Temmuz’da gerçekleştirdiler. Öyle dolu dolu geçiyormuş ki bu buluşmalar, atölye dışında da yoğun bir katılım oluyormuş. İlgilisi için; bu akşam 17.00’da aynı yerde yeniden bir araya gelecek meşk severler. Bu fikrin sahibi ise Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu müzisyenlerinden Hüseyin Kıyak. Belediye Konservatuvarı’ndan sonra edebiyat okuyan Kıyak, bir yandan da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda doktora yapıyor. Bu zamana kadar çeşitli müzik ve edebiyat kitaplarının editörlüğünü üstlendi, Tanburi Cemil ve Mesud Cemil ile ilgili iki kitabı yayımlandı. Genç müzisyen, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu kanun sanatçısı Serap Çağlayan’la birlikte Atölye Beşiktaş’ta müzik atölyeleri düzenliyor ve dinletiler gerçekleştiriyor.

MÜZİK SALONLARA TERK EDİLMEMELİ

Kendini “Müziğin icrası dışında araştırma alanıyla da ilgilenen bir müzisyen” olarak tanımlayan Kıyak ile Doğada Meşk’i konuştuk. Nasıl karar vermişlerdi? Kendisinden dinliyoruz: “Kuzguncuk Bostanı benim çok sevdiğim bir yer. Arkadaşlarımla ara sıra gidip orada oturur, sohbet eder; bazen de enstrüman götürür müzik yapardık. Atölye Beşiktaş’ta ayda bir yürüttüğümüz ‘ayın makamı’ etkinliğini yaz aylarında açık havada yapalım diye düşündük. Nitekim eskiden mesirelerde bu tür etkinlikler yapılırmış: Kâğıthane, Göksu, Gülhane Parkı gibi yerlerde insanlar sazlarını alır hem yer içer hem de çalıp söylerlermiş. Müziğin konser salonlarına hapsedilen bir şey olması aslında çok yeni. Hayatın bir parçası, günlük bir ihtiyaç müzik. Biz de bundan yola çıkarak Kuzguncuk Bostanı’nda müzik yapmaya karar verdik ve sosyal medyadan duyurusunu yapıp notaları da internete yükledik. ‘Sandalyenizi, örtünüzü ve notalarınızı alın gelin’ diye bir çağrı yaptık.” İnsanlar bu etkinlikten sosyal medya ile özellikle Twitter üzerinden haberdar oluyor. Hüseyin Kıyak Kuzguncuk Bostanı’nın ulaşım ve atmosfer bakımından uygun bir yer olduğundan meşki burada gerçekleştirmeyi tercih ettiklerini söylüyor.

KEMENÇEDEN TANBURA, NEYDEN UDA

Peki, ne tür müzikler icra ediliyor? Hangi enstrümanlar kullanılıyor? Doğada Meşk’te Klasik Türk Müziği icra ediliyor. Kemençeden tanbura, kanundan uda, neye kadar birçok müzik aleti meşke eşlik ediyor. Ne güzeldir ki doğada buluşmalar düzenli olarak devam edecekmiş. “Ayda bir yapmak fikrindeydik başlangıçta. Yazın da üç kez yapar, sonra yine atölyede devam ederiz diyorduk. Fakat beklediğimizden çok ilgi gördü. 15 günde bir yapmaya başladık.” diyen Kıyak, Atölye Beşiktaş’taki faaliyetlerinden ise şöyle bahsediyor: “Atölye Beşiktaş’ta enstrüman, eski yazı, nota-solfej, üslup-repertuvar atölyelerimiz devam ediyor. Serap Çağlayan kanun dersleri veriyor, Güzin Değişmez üslup ve repertuvar çalışmaları yapıyor. Ben de nota, solfej çalışmaları yanında Osmanlıca müzik metinleri okumaları yürütüyorum.”