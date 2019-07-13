Yıllanmış eşyalar yeniden hayat buluyor 

Eşyanızın modası mı geçti, yoksa eskidi mi? Atmaya kıyamıyorsunuz, yenisini almak için de ciddi bir para mı lâzım? Size bir çözüm önerimiz var. Eşyalarınızı boyayın. Onları baştan tasarlayın. Bu aralar özellikle sosyal medyada da karşımıza sık sık çıkan bir boyama furyası var. İnsanlar masalardan koltuklara, cam aksesuarlara kadar her tür eşyalarını boyamaya başladılar. Özellikle hanımların yeni gözdesi olan boyama işlemi ile geri dönüşüme de katkı sağlanıyor. Tüketimi arttırmak yerine eşyalar yeniden kullanıma kazandırılıyor. Peki bu boyama işlemi ne kadar sağlıklı, boya yaparken nelere dikkat edilmeli, neler boyanabilir ve nasıl boyanır? İşin ustasına sorduk. Haze Design Lab atölyelerinde gerçekleştirdikleri eğitimlerle mobilya boyamanın inceliklerini meraklılarına anlatan ressam Hanife Çınaroğlu ile bir araya geldik.

Ekonomik olArak maliyetli

“Mobilya boyasını çok sevdim. Neden mobilyada bir resim olmasın düşüncesi ile yola çıktım.” diyen Çınaroğlu, Nefise Hüroğlu ile birlikte Haze Design Lab’ı kurmuş. Resim ile boyama tekniklerini karıştırarak farklı bir iş ortaya çıkartan Çınaroğlu, atölyelerinde hem kadınlara boyama işinin inceliklerini, tekniklerini öğretiyor hem de gelen teklifler üzerine mobilya boyamaları yapıyor. Dünya genelinde insanların çok uzun zamandan beri bu tarz boyama işlemleri yaptığını hatırlatan Çınaroğlu, bizde bu işin henüz iki yıldır popüler olduğunu belirtiyor. Daha az maliyetli olduğu için genelde insanların bu işi tercih ettiğini belirten Çınaroğlu, şöyle konuşuyor: “İnsanlar boyama işinin ekonomik açıdan ne kadar kıymetli olduğunu anladı. Artık eski mobilyalar atılmıyor. Yenisini almak yerine ikinci el alınıyor ve onu daha uygun fiyata boyayıp kullanıyorlar. Boyamanın yaygınlaşmasında diğer bir neden ise yaptığınız boyama işlemi ya da uyguladığınız farklı desenler ile o ürün bir tek sizde oluyor. Kişi kendi tasarımını kendi yapıyor.” Şu an yaptıkları iş ile aslında insanların hayallerini gerçekleştirdiklerini anlatan Çınaroğlu, boya tonları konusunda daha çok vintage tarzının tercih edildiğini belirtiyor. Çınaroğlu, “İnsanlar eskiye dönük renkler seçiyor. Son yıllarda daha bohem ürünler moda. Çünkü nostalji bize her dönem hakim oluyor. Modern eşyalarını boyayıp eski hale getirenler bile var. İnsanlar nostaljiyi yaşamak istiyorlar.” şeklinde konuşuyor.

Teknikler aynı hayaller farklı

Mobilya ve duvar boyama alanında iki farklı workshop düzenlediklerini belirten Çınaroğlu, özellikle ev hanımlarının katılımının çok olduğunu söylüyor. Son zamanlarda erkeklerin de ilgi gösterdiklerini vurgulayan Çınaroğlu “Hobi olarak yapan da bu işi profesyonel olarak öğrenmek isteyenler de geliyor. İç mimarlar da ilgi gösteriyor. Genelde 3-4 kişi ile gerçekleştiriyoruz workshopları. Burada eskitme, çatlatma, varak, stencil gibi farklı boyama tekniklerini aktarıyoruz. Boya ile nasıl oynayacaklarını, hayal güçleri ile neler yapabilecekleri konusunda yönlendiriyoruz. Bu teknikler her yerde aynı. Ancak hayal gücü farklı. Duvar workshoplarında ise duvara görüntü vermenin tekniklerini öğretiyoruz. Burada teknikleri öğrenen hanımlar, seyyar olarak evlere gidip boyama yapıyor. Atölye açanlar da var.” diyor. En büyük hayallerinin mobilya boyama ile ilgili kadınlara özel bir akademi açmak olduğunu söyleyen Çınaroğlu, boya alanına kadın eli değmesi gerektiğini söylüyor.

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