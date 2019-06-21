Yolun dışında, doğanın içinde olmak: Offroad
Bir tür spor faaliyeti olarak da adlandırabileceğimiz offroad şehirde yolun dışında doğanın içinde olmak anlamına geliyor. “Asfalttan çıkıp, doğaya karışmak” mottosuyla hareket edilen offroad her yaştan kişinin, ailecek veya bireysel olarak, bütçesine göre kolaylıkla yapabileceği bir şey. Bir ATV veya benzeri bir aracınız yoksa bile bir çift trekking ayakkabısı sizi doğaya ulaştıracaktır…
- ALİ DEMİRTAŞ
Geçen hafta sonu Mudurnu’da bu yıl birincisi düzenlenen 4x4 Dünyası Offroad Fest’e katıldım. Ve burada bir offroad farkındalığı kazandım. Offroad genel olarak doğada olmak anlamına geliyor. Kelime anlamı ise yol dışı demek. Belediyenin ya da devletin asfalt yapıp aydınlatmadığı, trafik kurallarının geçerli olmadığı ve ehliyet zorunluluğu olmayan yollara verilen isim. Her ne kadar insanın aklına tozlu yol gibi şeyler getirse de hayır öyle değil. Offroad insanın içindeki doğada var olma duygusunu tetikleyerek doğaya keşfe davet ediyor. Öte yandan offroad sadece araçla yapılan bir şey değil. İnsanlar bir trekking ayakkabısıyla da doğada çok güzel zaman geçirebilir. Bunu ben değil uzmanları söylüyor. Ayrıca bizzat denedim, test ettim. Doğru!
Tekrar festivale dönelim. 4x4 Dünyası Offroad Fest, ortak tutkusu arazi aracı, karavan, motosiklet ve ATV araçlarıyla veya sadece yürüyerek asfalttan çıkıp doğaya karışmak olan binlerce katılımcıyı bir araya getirdi. Festival katılımcıları, ortak kültür ve bilgi paylaşımının keyfini, şehrin karmaşasından uzak, doğanın dinginliği içerisinde, aileleriyle birlikte yaşadılar. Doğanın, katılımcıların ve araçların güvenliğine yönelik tüm önlemlerin alındığı ve harfiyen uygulandığı etkinlikte, hiçbir güvenlik sorunu meydana gelmedi. Doğada aile ve aynı ilgi alanına sahip dostlarla birlikte kamp, yaşam, eğitim ve eğlenceden oluşan kaliteli zaman konseptiyle düzenlenen festival kapsamında, çocuklar ve büyükler için 20 farklı eğitim ve atölye çalışmasının yanı sıra, üç sohbet toplantısı gerçekleştirildi. Test sürüşleri ve farklı aktivitelerle zengin bir içerik sunan festival kapsamında, sevilen sanatçı Eda Baba, 15 Haziran akşamı doğanın eşsiz ortamında akustik konser verdi. Katılımcılar günlük ihtiyaçlarını ise, festival alanında kurulan halk pazarından karşıladılar. Böylece bölgenin turizm potansiyeline ve tanıtımına da katkı sağlanmış oldu.
AİLECEK OFFROAD MÜMKÜN MÜ?
Festivalin organizasyonunu üstlenen 4x4 Dünyası Erel Dijital Yayıncılık İmtiyaz Sahibi ve Yayınlar Koordinatörü Mehmet Erel, 4x4 Dünyası Offroad Fest’in kendi alanında bugüne dek gerçekleşmiş en büyük etkinliklerden biri olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “Doğayı seven, aileleri ve sevdikleriyle doğada olmaktan keyif alan, ortak bir kültürü, ortak bir tutkuyu paylaşanlar, ailece bir araya geldik. Bu hafta sonunu, doğada bizlerle birlikte geçirmek isteyen binlerce kişi, asfalttan çıkıp doğaya karışabilen her türlü araçla misafirimiz oldu. 250 bin metrekarelik bir alanda, heybetli ağaçların altında, göz alabildiğine uzanan çimenler üzerinde, etkinlikler, eğitimler, sohbetler, keyifli kahvaltı ve yemeklerle muhteşem deneyimler yaşadık. Mudurnu’nun tertemiz doğasına konuk olduk, festivalden sonraki bir günümüzü doğayı bulduğumuz gibi tertemiz bırakmak için çalıştık. Gelecek sene daha da iyisini, yine hep birlikte yapmak için çalışmalara başladık bile.”
DOĞA GİDİLDİKÇE BİR ANLAM KAZANIR
Offroad tutkunu Serter Topyalın: “Benim için offroad doğada olmak doğada var olmak anlamına geliyor. Offroad hem aile ile hem de bireysel olarak yapılacak bir şey. Offroad ile doğada var olmak isteyen bir kişi önce giyinir. Yani önce korunur. ATV ya da motosiklet kullanırsanız bunlar için özel bir takım kıyafet ve malzemeler almalısınız. Vücut koruma, kask veya dizlikler gibi. Bütün bunları hallettikten sonra doğada bulunuyoruz.”
“Offroad yapmak isteyen bir kişinin öncelikle bir trekking ayakkabısı alması lazım. İşe doğada yürüyerek başlayabiliriz. Doğayı keşfederken hoşunuza giden şeyler kadar gitmeyen şeyler de olabilir. Steril olmayan ortamları da var doğanın. Dolayısıyla bunların içinde var olmak sizi ne kadar mutlu eder? Kişinin ilk olarak buna yanıt vermesi gerekiyor. Öte yandan bir dağ bisikletiyle bile mükemmel şeyler yapılabilir. İşi biraz daha ileri taşımak istediğimizde ise devreye offroad araçları giriyor. Bu araçlar da ATV, UTV, motosiklet ve jeepler gibi kategorilere ayrılıyor.”
ÜLKEMİZ OFFROAD İÇİN MÜTHİŞ BİR COĞRAFYA
“Konuyu sportif ve hobi olarak ikiye ayırmamız gerekir. Ben bu işin hobi tarafındayım. Hobi herkesin yapabileceği bir şey. Sportif olunca daha zor ve eğitimler almak lazım. Bunun için de para ve zaman ayırmak gerekiyor. Ama hobi olduğunda işi zorlaştırmaya gerek yok. Ülkemiz zaten müthiş bir coğrafya. Şehirden sıkılan ve bunalan insanlar ilk başta şehirden göç etmeyi düşünmek yerine şehre yakın doğa yerlerine gitmeyi düşünebilirler. Devlet bu noktada yönlendirme yapabilir. Örneğin AVM’ye gideceğine en yakın ormana giderlerse daha mutlu olduklarını görecekler. Şehir yeşillendikçe güzelleşir. Doğa da gidildikçe bizim için bir anlam kazanır.”
‘YEDİLER, İÇTİLER; TERTEMİZ BIRAKTILAR’
Karacakaya Mahallesi Beyçayırı mevkiinde düzenlenen festival yaklaşık 4 bin kişiyi ağırladı. Genelde bu tür organizasyonların ardından çevreye atılan çöpler nedeniyle kirletilmiş doğa görüntüleri görmeye alışığızdır. Fakat bu sefer öyle olmadı. Bu durum Mudurnu medyasının da dikkatini çekti. Yerel basın tarafından yapılan haberlerde şunlara yer verildi: “Gelen misafir grupları festival alanında bir tek çöp bile bırakmadı. Deyim yerindeyse Türkiye’de bir ilk yaşandı.”
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