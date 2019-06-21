Yolun dışında, doğanın içinde olmak: Offroad

Geçen hafta sonu Mudurnu’da bu yıl birincisi düzenlenen 4x4 Dünyası Offroad Fest’e katıldım. Ve burada bir offroad farkındalığı kazandım. Offroad genel olarak doğada olmak anlamına geliyor. Kelime anlamı ise yol dışı demek. Belediyenin ya da devletin asfalt yapıp aydınlatmadığı, trafik kurallarının geçerli olmadığı ve ehliyet zorunluluğu olmayan yollara verilen isim. Her ne kadar insanın aklına tozlu yol gibi şeyler getirse de hayır öyle değil. Offroad insanın içindeki doğada var olma duygusunu tetikleyerek doğaya keşfe davet ediyor. Öte yandan offroad sadece araçla yapılan bir şey değil. İnsanlar bir trekking ayakkabısıyla da doğada çok güzel zaman geçirebilir. Bunu ben değil uzmanları söylüyor. Ayrıca bizzat denedim, test ettim. Doğru!

Tekrar festivale dönelim. 4x4 Dünyası Offroad Fest, ortak tutkusu arazi aracı, karavan, motosiklet ve ATV araçlarıyla veya sadece yürüyerek asfalttan çıkıp doğaya karışmak olan binlerce katılımcıyı bir araya getirdi. Festival katılımcıları, ortak kültür ve bilgi paylaşımının keyfini, şehrin karmaşasından uzak, doğanın dinginliği içerisinde, aileleriyle birlikte yaşadılar. Doğanın, katılımcıların ve araçların güvenliğine yönelik tüm önlemlerin alındığı ve harfiyen uygulandığı etkinlikte, hiçbir güvenlik sorunu meydana gelmedi. Doğada aile ve aynı ilgi alanına sahip dostlarla birlikte kamp, yaşam, eğitim ve eğlenceden oluşan kaliteli zaman konseptiyle düzenlenen festival kapsamında, çocuklar ve büyükler için 20 farklı eğitim ve atölye çalışmasının yanı sıra, üç sohbet toplantısı gerçekleştirildi. Test sürüşleri ve farklı aktivitelerle zengin bir içerik sunan festival kapsamında, sevilen sanatçı Eda Baba, 15 Haziran akşamı doğanın eşsiz ortamında akustik konser verdi. Katılımcılar günlük ihtiyaçlarını ise, festival alanında kurulan halk pazarından karşıladılar. Böylece bölgenin turizm potansiyeline ve tanıtımına da katkı sağlanmış oldu.

AİLECEK OFFROAD MÜMKÜN MÜ?

Festivalin organizasyonunu üstlenen 4x4 Dünyası Erel Dijital Yayıncılık İmtiyaz Sahibi ve Yayınlar Koordinatörü Mehmet Erel, 4x4 Dünyası Offroad Fest’in kendi alanında bugüne dek gerçekleşmiş en büyük etkinliklerden biri olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “Doğayı seven, aileleri ve sevdikleriyle doğada olmaktan keyif alan, ortak bir kültürü, ortak bir tutkuyu paylaşanlar, ailece bir araya geldik. Bu hafta sonunu, doğada bizlerle birlikte geçirmek isteyen binlerce kişi, asfalttan çıkıp doğaya karışabilen her türlü araçla misafirimiz oldu. 250 bin metrekarelik bir alanda, heybetli ağaçların altında, göz alabildiğine uzanan çimenler üzerinde, etkinlikler, eğitimler, sohbetler, keyifli kahvaltı ve yemeklerle muhteşem deneyimler yaşadık. Mudurnu’nun tertemiz doğasına konuk olduk, festivalden sonraki bir günümüzü doğayı bulduğumuz gibi tertemiz bırakmak için çalıştık. Gelecek sene daha da iyisini, yine hep birlikte yapmak için çalışmalara başladık bile.”