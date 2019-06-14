YouTuber'ların hesabı gişede tutmadı

Bir sosyal ağ olmanın yanı sıra ciddi anlamda ticari döngüsünün bulunması Youtube’u 7’den 77’ye herkes için yeni bir iş sahasına dönüştürdü. İnsanlar çektikleri videolar ile hatırı sayılır kazançlar elde etmeye başladı. Doğru hedef kitleye içerik üreten özellikle genç jenerasyondan kanal sahiplerinin abone sayıları zamanla milyonları aştı. Bu durum dışardan o kadar cazip göründü ki, televizyondan takip ettiğimiz ünlüler bile bir süre sonra kendilerine YouTube kanalı açtı. Sonuç olarak kimi makyaj teknikleri öğreterek kimi de oynadığı oyunlarla ilgili tiyolar üzerinden milyonlarca takipçi edindi. Videolarına aldıkları reklamlarla kazançlarını ve kitlelerini katlayan bazı YouTuber’lar, “Hazır bu kadar kitlem varken neden YouTube ile sınırlı kalayım!” dedi ve sinemaya da adım attı. Sonra arkası kesilmeyen o dönem başladı; YouTuber filmleri…

SİNEMA BU MU?

Bu filmlerden bazıları milyonlar kazanırken bazıları da hüsrana uğradı. Peki, ister az ister çok izlensin bu filmler ne kadar kaliteli? Bu yapılan gerçekten sinema mı? Sinema bu ise diğerleri ne? Beyazperdeye yansıyan yapımlar doğal olarak bu ve benzeri soruları sordurdu herkese. Sözkonusu filmlere ilk elde Youtuberların milyonluk kitleleri akın ederken, kalite kimin umurundaydı? Şartlanmış bir tutumdu onlarınki, videolarını kaçırmadığı kişinin pek tabii sinema filmine de gidecekti. Sinema neydi, YouTuberlar bunu düşünmüşler miydi? Yoksa onlar için videolarının uzun bir versiyonu olan, daha çok para kazanacakları bir mecra mıydı? Biz bu soruları sorarken bazı YouTuberlar filmlerine ünlü oyuncu ve sinemacıları da dâhil etti. Afişlerde tecrübeli Yeşilçam oyuncularını ve yılların aktör ile aktrislerini YouTuber’ların arkalarında gördük… Çünkü seyirci onlar için filme gidiyordu.

ENES BATUR MEŞALEYİ YAKTI

YouTube kitlesinin gücünü arkasına alarak ilk filmini çeken Enes Batur, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? adını verdiği filmiyle YouTuber filmlerinin meşalesini yakmış oldu. Daha önce de birkaç sosyal medya fenomeni de film çekmişti ama hiçbiri ne onun gibi 17 milyonluk hasılat elde etti ne de YouTuber filmleri farkındalığı yaratmıştı. Film ilk üç günde yaptığı gişe hasılatı ve ulaştığı 454.373 seyirciyle hem film çeken diğer YouTuber’ları hem de aynı dönem çıkan diğer bütün filmleri sollamıştı. Sonra durumlar değişse bile ilk üç günleri kıyaslandığında film, son dönemin öne çıkan; Cem Yılmaz’ın Arif v 216, Şahan Gökbahar’ın Recep İvedik 5, Gülse Birsel’in Aile Arasında ve Murat Cemcir ile Ahmet Kural’ın Çalgı Çengi İkimiz filmlerini de geride bırakmıştı. Öyle ki Enes Batur 31 Mayıs tarihinde vizyona soktuğu yeni filmi Enes Batur Gerçek Kahraman ile aynı başarıyı gösteremedi ve adeta hezimete uğradı. Film ilk iki haftasında sadece 268 bin 622 kişi tarafından izlendi. Belki de izleyici YouTuber filmleri refleksini üzerinden attıktan sonra kalite farkına vardı, kim bilir…