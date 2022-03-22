22 Mart 2022 Salı 13:29 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 13:29

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek Müslümanlar, ayın kaçında sahura kalkacaklarını merak ediyor. Müslüman alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'a kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor. Peki 2022 Ramazan ayın kaçında başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte detaylar...

2022 RAMAZAN AYIN KAÇINDA BAŞLIYOR?

Ramazan ayının başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Diyanet Dini Günler Takvimine göre 2022 Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor.

RAMAZAN'IN İLK ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan ayının ilk orucu için 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıp 2 Nisan'da ilk oruç tutulacak.

Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayında müslüman vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmek için bir ay oruç tutarak dini vecibelerini yerine getirecek.

Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZAN 2022 ÖNEMLİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan Başlangıcı - 02.04.2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27.04.2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 01.05.2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 02.05.2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 03.05.2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 04.05.2022 Çarşamba