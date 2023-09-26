Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında Müslümanlar ibadetlerini gerçekleştirilecekler. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, bir hadis-i Şerif'inde 'Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.' buyurmuştur. Bu nedenle üç aylarda oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve sadaka vermek gibi ibadetleri yerine getirmek çok faziletlidir. Buna göre 2024 Recep ayı ne zaman başlıyor? Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı hangi tarihte? İşte Diyanet 2024 dini günler takvimine göre 2024 Recep ayı başlangıç tarihi

2024 RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2024 yılı Dini günler takvimine göre Recep ayı, 12 Ocak Cuma günü başlayacak.

Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları haram aylardır. Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.

Peygamber efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

2023 Diyanet 3 aylar takvimine göre; Recep ayı ile başlayan üç ayların ilk günü 12 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Şaban ayı Şubat'ın 11'inde, Ramazan ayı ise Mart'ın 11'inde başlayacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili