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2025 İmsakiye | Ankara'da iftar saat kaçta? Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2025: Ankara sahur ve iftar vakitleri

Onbir ayın sultanı Ramazan geldi. Müslüman alemi Ramazan ayını sevinçle karşılıyor. Bu bağlamda oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Diyanet, 2025 Ramazan İmsakiyesini hazırladı. Buna göre; Ankara iftar vakti 2025 saat kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi Ankara iftar ve sahur vakitleri

Yeliz Gediman28 Şubat 2025 Cuma 08:10 - Güncelleme:
2025 İmsakiye | Ankara'da iftar saat kaçta? Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2025: Ankara sahur ve iftar vakitleri
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Ankara iftar vakti 2025, ilde yaşayan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bu sene Ramazanın ilk iftarı 1 Mart'ta yapılırken, son iftar ise 29 Mart'ta yapılacak. On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Peki Ankara'da iftar saat kaçta açılacak? Ankara sahur vakti 2025 kaçta? İşte Ramazan İmsakiyesi Ankara iftar ve sahur vakitleri

Ankara 'da ilk sahur için imsak vakti 05:52, ilk iftar vakti ise 18:47'dir. Ramazan ayı için 30 günlük imsakiyede Ankara iftar ve sahur vakitlerini görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

ANKARA İFTAR VAKTİ 2025 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Tüm illerin iftar ve sahur vakitlerini imsakiyeden takip edebilirsiniz.

ORUCUN ÖNEMİ NEDİR?

Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber'in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de "kendini tutma, geri durma" anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen "imsak" yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.

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