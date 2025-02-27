2025 Ramazan İmsakiyesi | İstanbul'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? İstanbul 2025 Ramazan iftar ve sahur saatleri

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerde iftar ve 2025 imsak vakitleri açıklandı. Bu yıl Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayıp 29 Mart'ta sona erecek. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da İstanbul'da iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenerek paylaşıldı. Özellikle Ramazan'ın ilk gününde oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, İstanbul'da sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyor. İşte 2025 Ramazan İmsakiyesi İstanbul sahur ve iftar saatleri

İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazanın ilk günü İstanbul'da imsak vakti 06:07, iftar ise 19:01'de açılacak.

İstanbul 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilgili detaylı bilgileri takip ederek, sahur ve iftar saatlerini gün gün öğrenebilirsiniz.

Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025