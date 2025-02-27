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2025 Ramazan İmsakiyesi | İstanbul'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? İstanbul 2025 Ramazan iftar ve sahur saatleri

Müslüman alemi, on bir ayın sultanı Ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor. Oruç ibadetini yerine getirecek milyonlarca kişi, sahur ve iftar vakitlerini merak ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar ve sahur saatleri duyuruldu. Buna göre; İstanbul'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? İşte 2025 Ramazan İmsakiyesi: İstanbul iftar ve sahur saatleri

Yeliz Gediman27 Şubat 2025 Perşembe 15:43 - Güncelleme:
2025 Ramazan İmsakiyesi | İstanbul'da ilk iftar ve sahur saat kaçta? İstanbul 2025 Ramazan iftar ve sahur saatleri
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İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük şehirlerde iftar ve 2025 imsak vakitleri açıklandı. Bu yıl Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayıp 29 Mart'ta sona erecek. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da İstanbul'da iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenerek paylaşıldı. Özellikle Ramazan'ın ilk gününde oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, İstanbul'da sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyor. İşte 2025 Ramazan İmsakiyesi İstanbul sahur ve iftar saatleri

İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazanın ilk günü İstanbul'da imsak vakti 06:07, iftar ise 19:01'de açılacak.

İstanbul 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilgili detaylı bilgileri takip ederek, sahur ve iftar saatlerini gün gün öğrenebilirsiniz.

2025 RAMAZAN İMSAKİYESİ İSTANBUL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025

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