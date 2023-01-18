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Dini Haberler

3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet 3 aylar takvimi

3 aylar başlıyor. Üç aylar, Hicri takvimde önemli aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına denir. Faziletli olduğu için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır. Müslümanlar için oldukça önemli olan üç aylarda oruç ibadeti yerine getirilir. Peki 3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet 3 aylar takvimi

18 Ocak 2023 Çarşamba 12:58 - Güncelleme:
3 aylar ne zaman başlıyor? 2023 Diyanet 3 aylar takvimi
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3 ayların başlangıç tarihi, bu ayda ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan 3 aylarda oruç ibadeti yerine getirilir. Diyanet 3 aylar takvimine göre Recep ayının başlangıcından üç gün sonra Regaib Kandili idrak edilecek. Peki 3 aylar ne zaman başlıyor? İşte 2023 Diyanet 3 aylar takvimi

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

3 aylar 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcından sonraki ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek.

Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları haram aylardır. Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.

Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

2023 Diyanet 3 aylar takvimine göre; Recep ayı ile başlayan üç ayların ilk günü 23 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Şaban ayı Şubat'ın 21'inde, Ramazan ayı ise Mart'ın 23'ünde başlayacak.

DİYANET 3 AYLAR TAKVİMİ 2023

23.01.2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26.01.2023 Perşembe Regaib Kandili

17.02.2023 Cuma Miraç Kandili

06.03.2023 Pazartesi Berat Kandili

23.03.2023 Perşembe Ramazan başlangıcı

17.04.2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20.04.2023 Perşembe Arife

21.04.2023 Cuma Ramazan Bayramı 1.Günü

22.04.2023 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.Günü

23.04.2023 Pazar Ramazan Bayramı 3.Günü

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