Ramazan ayının bitmesiyle birlikte fitresini vermemiş olan Müslümanlar 30 günlük fitre miktarını merak ediyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2023 senesi için belirlenen Fitre miktarı Asgari 70 TL olarak açıklandı. Öte yandan Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Peki 30 günlük fitre ne kadar 2023? Fitre nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

30 GÜNLÜK FİTRE NE KADAR?

Ramazan ayının bitmesiyle birlikte fitresini vermemiş olan Müslümanlar 30 günlük fitre miktarını merak ediyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca bu sene için belirlenen fitre miktarı günlük 70 TL olarak belirlendi.

FİTRE NASIL HESAPLANIR?



30 günlük fitre miktarı 2100 TL'dir.

Bu sene Ramazan ayı 29 gün sürecek. Buna göre 29 günlük fitre miktarı 2030 TL'dir.

FİTRE KAÇ GÜNLÜK VERİLİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 Ramazan ayının başlangıcından 2024 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 70 TL olarak belirledi. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir gün içerisindeki iki öğünde tüketeceği gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması uygun görülmektedir.

Her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

FITRE NE ZAMANA KADAR VERILIR?

İslam dünyasında fitre, vacip olan mali bir ibadettir. Fıtır sadakası, her yıl Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın şükrü olarak maddi durumu yerinde olanlar tarafından ihtiyaç sahibi kimselere verilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı fitre tutarı olarak günlük 70 lira belirledi. Fitre miktarı nakdi yani para olarak verilebileceği gibi ayni olarak da verilebilir. Yani aynı tutara tekabül eden yiyecek, içecek ve benzeri şekilde. Yine dileyen ve imkanı daha fazla olanlar da istedikleri takdirde bu miktarın üstünde bir tutar da ödeyebilirler.

Fitre, Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.