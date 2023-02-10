Afetlerle ilgili cuma mesajları! Depremle ilgili ayetler, resimli cuma mesajları

Depremle ilgili ayetler ve resimli cuma mesajları, bu zor zamanda birbirine destek olmaya çalışan Müslümanlar tarafından paylaşılıyor. Türkiye'de yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremde hayatını kaybedenler ve yaralılar için dualar ediliyor. Bu zor zamanlarda dualara "amin" denilebbilmesi için afetlerle ilgili cuma mesajları ve depremle ilgili ayetleri haberimizde derledik. İşte dualı, anlamlı, ayetli ve hadisli afetlerle ilgili cuma mesajları

AFETLERLE İLGİLİ CUMA MESAJLARI



Allah'ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Allahım; Sen depremde göçük altında kalanlara yardım eyle, bizleri bağışla, günahlarımızdan merhametine sığınırız...

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar.

"Allah'ım, Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır. (Tirmizî, "De'avât", 94) Cumamız mübarek olsun.

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali." Hayırlı cumalar

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile... Hayırlı cumalar dilerim.

"De ki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var." (Furkan, 77)

DEPREMLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER



Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Ümmetim için depremler günahlarına kefaret olur."[Hakim]

(Allahü teâlâ, depremleri iyilere öğüt, müminlere rahmet, kâfirlere ise azap kılar.)[İ.Asakir]

Dertlerin, belaların gitmesi için bolca istiğfar okumak da son derece faydalıdır. Hadis-i şerifte, (İstiğfara devam edeni, çok okuyanı, Allah-u Teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır) buyuruldu.

Kapalı yerde iken deprem olursa, oradan açık bir yere kaçmak müstehaptır. (Bezzâziyye)

Deprem olunca evden çıkıp açık yere gitmelidir. Resulullah efendimiz, yolda eğri duvarın önünden koşarak geçti. (Hindiyye)