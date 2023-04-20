Peygamber efendimiz "Arafe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur" buyurmuştur. Bu doğrultuda Arefe günü 1000 İhlas okumak isteyen Müslümanlar, Ramazan'ın son gününde ibadetlerini yerine getiriyor. Ramazan Bayramı öncesinde arefe günü 1000 ihlas okumak çok faziletlidir. Peki Arefe günü 1000 ihlas ne zaman, kaç saatte okunur? İşte Arefe günü 1000 ihlas suresi okumanın fazileti

Arefe günü bugün idrak ediliyor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) "Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur." buyurmuştur. 11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurlarken bayrama kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar Arefe gününü 1000 ihlas okuyarak geçirecek. İşte İhlas suresinin okunuşu

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS NE ZAMAN, KAÇ SAATTE OKUNUR?



Arefe günü 1000 İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru bulunmuyor. Arefe günü bin ihlası peş peşe okumak şart değildir, bir kısmı sabahtan ve bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir. Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ



Peygamber efendimiz, arefe günü ile ilgili; 'Günlerin en faziletlesi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. Arefe günü cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan daha faziletlidir' buyurdu.

Peygamberimiz (s.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.

Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde buyurulduğu üzere, arefe günü 1000 ihlas okumanın faziletinin büyük olduğunu inanılır. Hz. Muhammed'in hadisi şu şekilde "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır"

Bir hadis-i şerifte "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyurulmuştur.

Ebu-ş şeyh tarafından rivayet edilen Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir."

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.