İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2025 Perşembe / 28 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0116
  • EURO
    41,1855
  • ALTIN
    3710.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dini Haberler
  • >
  • Arefe günü 1000 İhlâs okurken her defasında besmele çekilir mi? Arefe günü 1000 İhlas Suresi nasıl ve ne zaman okunur?
Dini Haberler

Arefe günü 1000 İhlâs okurken her defasında besmele çekilir mi? Arefe günü 1000 İhlas Suresi nasıl ve ne zaman okunur?

Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumak çok faziletlidir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, 'Arefe günü 1000 İhlas okuyanın günahları affolup, duası kabul olur' buyurmuştur. Peki, Arefe günü 1000 İhlas Suresi nasıl ve ne zaman okunur? Arefe günü 1000 İhlâs okurken her defasında besmele çekilir mi? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

27 Mart 2025 Perşembe 11:46 - Güncelleme:
Arefe günü 1000 İhlâs okurken her defasında besmele çekilir mi? Arefe günü 1000 İhlas Suresi nasıl ve ne zaman okunur?
ABONE OL

Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumak çok faziletlidir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) "Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur." buyurmuştur. Ramazan Bayramı Arefesi bu sene 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Bu mübarek günde etmek isteyenler Arefe günü 1000 İhlas Suresi hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peki, Arefe günü 1000 İhlas Suresi nasıl okunur? Her defasında besmele çekilir mi? İşte detaylar...

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ NASIL VE NE ZAMAN OKUNUR?

Arefe gününde 1000 defa İhlâs Suresi okumak faziletli bir ibadet olarak bilinir. Bu sureyi aralıksız ve peş peşe okumak şart değildir. Kişi, günün farklı saatlerinde; örneğin sabah bir kısmını, öğleden sonra ya da ikindi vaktinde kalanını okuyarak tamamlayabilir.

Ayrıca, ihtiyaç hâlinde okumaya ara verip konuşmak ya da başka bir işle meşgul olduktan sonra kaldığı yerden devam etmekte de bir sakınca yoktur. Önemli olan, bu niyetle başlamış olmak ve günü tamamlamadan bitirmeye gayret etmektir.

Arefe günü 1000 İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da okumaya devam edebilir.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKURKEN HER DEFASINDA BESMELE ÇEKİLİR Mİ?

İhlas Suresi, Kuran-ı Kerim'in en faziletli sureleri arasında olup arefe günü okunması halinde günahların affedileceği rivayet edilmektedir. Arefe günü bin İhlas Suresi okurken abdestli olmalı ve her bir İhlas Suresini okumaya başlarken Besmele ile başlamaya dikkat etmek gerekir.

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Arefe, İslam dininin kıymet verdiği günlerdendir. Ramazan Bayramı Arefesi bu sene 29 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Bu mübarek günde etmek isteyenler Arefe günü 1000 İhlas okumak hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) "Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur." buyurmuştur. Bu nedenle Arefe günü yapılan ibadetler çok faziletlidir.

Peygamber efendimiz 'Arafe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur' buyurmuştur. Arefe gününde 1000 ihlas okumak da yapılan ibadetler arasında yer alır.

Hazreti Muhammed (S.A.V), arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili bir başka Hadis-i şerifinde "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyurmuştur.

İHLAS SURESİ

"Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.