Arefe günü hangi zikir ve tesbihler çekilmeli? Arefe günü yapılacak ibadetler, dualar, tesbihler ve zikirler

Arefe günü, Bayrama kavuşacak olmanın sevinciyle dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) birçok Hadis-i Şerif'inde bu günde ibadet etmek hakkında tavsiyeler vermiştir. Arefe günü hangi zikir ve tesbihler çekilmeli? İşte Arefe günü yapılacak ibadetler, dualar, tesbihler ve zikirler

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Arefe gününde yapılan ibadetler çok kıymetlidir.

Arefe günü bol bol dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

Vakit namazlarının yanı sıra nafile namaz kılmak çok faziletlidir.

Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran'ı Kerim okunmalıdır.

AREFE GÜNÜ HANGİ TESBİHLER ÇEKİLMELİ?

Arefe gününde 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir. 100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır. "Subhanallahi velhamdulillahi" ve "La ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.

"Kim İhlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir."

Bu hadislerden hareketle, arife günü İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen dualar arasındadır.

Arefe Günü çekilebilecek zikirler şu şekildedir:

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

AREFE GÜNÜ DUASI

Peygamber efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur:

"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

"Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.