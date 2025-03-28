Arefe günü mesajları 2025 | Ramazan Bayramı yazılı, dualı, kısa, resimli Arefe günü kutlama mesajları

Ramazan Bayramı öncesi Arefe Günü mesajları sosyal medya ve WhatsApp üzerinden paylaşılmaya başlandı. Arefe günü, bayramın habercisidir; sevgiyle dolu bir başlangıç, gönüllerde bir sükûnettir. Bu özel günde sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler için en güzel Arefe Günü mesajlarını bir araya getirdik. İşte Instagram, Facebook, WhatsApp ve Telegram'dan paylaşabileceğiniz en güzel; kısa, yeni, dualı ve resimli arefe günü mesajları

AREFE GÜNÜ MESAJLARI

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.

Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz.

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

Duanın hayırlısı arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin...

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe günü duaların göğe yükseldiği, kalplerin arındığı en güzel zamanlardan biridir. Bu mübarek günde edilen her dua, bayramın neşesiyle taçlansın. Hayırlı arefeler!

Bugün, umutların yeşerdiği, affın ve merhametin kapılarının sonuna kadar açıldığı arefe günü. Rabbim kalbini huzurla doldursun. Ailenle birlikte nice bayramlara!

Arefe günü, kalpleri yumuşatan, insanı kendine getiren kutlu bir misafirdir. Bu mübarek günü en güzel dualarla karşılayalım. Hayırlı arefeler, mübarek bayramlar!

Bugün Arefe... Duaların en derininden geldiği, kalbin en saf haline büründüğü gün. Gönlünüzdeki tüm güzellikler, bayram sabahına umutla taşsın.

Arefe günü, bayramın kalbe düşen ilk tebessümüdür. O tebessüm büyüsün, tüm yılınızı aydınlatsın. Hayırlı, huzurlu, bereketli bir arefe diliyorum.

Bugün sevdiklerimizi hatırlama, gönülleri yoklama, küsleri barıştırma günüdür. Arefe gününüz mübarek olsun, bayramınız bereketle dolsun.

Arefe, sabrın ve şükrün meyvesini verdiği gündür. Bugün edilen dualar bayram sevincine dönüşsün. Sevdiklerinle birlikte nice bayramlara.

Arefe sabahı, umutla doğan bir güneş gibidir. Kalplerde sevgi, dilde dua, yürekte huzur olsun. Ramazan Bayramı arefe gününüz kutlu olsun!

Birlik, beraberlik ve hoşgörüyle dolu bir bayramın habercisi olan bu mübarek arefe gününde, Rabbim tüm dualarınızı kabul etsin. Sevdiklerinle nice bayramlara!