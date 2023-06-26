Arefe günü yapılan ibadetler çok kıymetlidir. Peygamber efendimiz arefe günü ile ilgili; 'Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. Arefe günü cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan daha faziletlidir' buyurmuştur.Hadis-i Şerifler doğrultusunda bu mübarek günde bol bol zikir çekip tesbihat yapılması tavsiye edilir. Bu sene Kurban Bayramı arefesi 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. Peki Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe günü hangi zikir ve tesbihler çekilmeli?

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Arefe günü, Bayrama kavuşacak olmanın sevinciyle dualar ve ibadetlerle idrak edilecek.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealânın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Arefe günü bol bol dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

Vakit namazlarının yanı sıra nafile namaz kılmak çok faziletlidir.

Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran'ı Kerim okunmalıdır.

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER ve TESBİHLER NELERDİR?

Arefe gününde 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir. 100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır. "Subhanallahi velhamdulillahi" ve "La ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.

"Kim İhlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir."

Bu hadislerden hareketle, arife günü İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen dualar arasındadır.

Arefe Günü çekilebilecek zikirler şu şekildedir:

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadir.

AREFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

"Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."