Aşure günü selamlaşmak sünnettir. Peygamberimiz bir Hadis-i Şerif'inde Aşure Günü selam vermenin çok sevap olduğundan bahsetmiştir. Bu nedenle Müslümanlar Aşure Gününde sevdiklerine Whatsapp veya SMS yoluyla Aşure günü selamlaşma mesajları gönderiyor. İşte Aşure günü ile ilgili hadisler ve Aşure günü selamlaşma mesajları.

AŞURE GÜNÜ SELAMLAŞMA MESAJLARI

10 Muharrem Aşure Günü kutlu olsun. Kerbela'da şehadete yürüyen Hz. Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'e selam olsun.

Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

Aşure günü selamlaşmak sünnettir. Selam aleyküm Müslüman kardeşim

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

* Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin şefaati üzerimize olsun. Tuttuğunuz oruçlar dağıttınız aşlar kabul ve Aşure gününüz hayrolsun...

* Allah'ü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadetleriniz kabul olsun, Aşure Gününüz kutlu olsun

* Aşure gününde yaptığınız tüm ibadetler kabul olur inşallah Cenab-ı Allah bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure Günümüz ve gecemiz Mübarek Olsun.

* Allah'ü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

* Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

* Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla aşure günümüz mübarek olsun.

* Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Aşure Günümüz kutlu olsun...

AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER!

* Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif

* Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Hadis-i Şerif

Her kim Aşure Günü'nde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (et-Tergîb ve'l-Terhib 2/116)

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif

* Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah'ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer. (Hadis-i Şerif ) Aşure Gününüz mübarek olsun.

* Şehitlerin serçeşmesi, Enbiyanın bağrı başı, Evliyanın gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir. (Hadis-i Şerif) Aşure günü kutlu olsun. Allah birliğimizi daim etsin.

* Aşure Günü bir yetimin başını okşayana, Allah'u Teala o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet'te derece verir." (Hadis-i Şerif) Aşure Gününüz mübarek olsun.

Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

"Aşurenin faziletine kavuşmaya çalışınız, çünkü o, Allah'ü Tealanın günler arasında Aşure mübarek bir gündür. O günde oruç tutana Allah nezdinde bulunan meleklerin, şehitlerin ve salihlerin ibadetleri kadar sevap verilir." (Hadis-i Şerif-Şiratül-İslam Şerhi)

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

* Aşure Günü tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum. (Hadis-i Şerif) Aşure Günümüz mübarek olsun.

Her kim Aşure Günü'nde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (et-Tergîb ve'l-Terhib 2/116)

* Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif