Aşure gününü ibadetle geçirmek çok önemlidir. peygamberlerin hayatında çok önemli olayların vuku bulduğu bu günde oruç tutmak, dua etmek ve namaz kılmak çok faziletlidir. Peki Aşure günü namazı nasıl kılınır? Aşure günü namazı kaç rekat? İşte bu gece yapılacak ibadetler ve namazda okunacak dualar...

AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Peygamber Efendimiz (SAV) buyuruyor (Hz Aişe RA'den rivayet): Aşure gecesi yada kılınamıyorsa günü, her rekatta Fatiha Sûresinden sonra 3 İhlâs-ı Şerif okuyarak 100 rekat namaz kılınırsa, (Gece kılınırsa 2 rekatta, gündüz 4 rekatta bir selam verilecek) arkasından 70 SübhenALLAHi velhamdülİLLAHi vela ilahe illALLAHu VALLALU ekber vela havle vela kuvvete illa bİLLAHil Aliyyil Aziym, 70 EstağfirULLAH, 70 Salavat-ı Şerife okursa;

Bu kişi öldüğü zaman ALLAH'u Teâlâ o kişinin kabrini misk-ü amber doldurur. Aşure günü namaz kılanın kabrinde saçları tüyleri dağılmaz. Mahşere çıktığında yüzü ayın ondördü gibi parlar, yeni gelinin kocasının evine gönderildiği gibi Cennete gönderilir.

AŞURE GÜNÜ NAMAZI KAÇ REKAT?

Aşure Günü öğle ve ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas okunur. Namazdan sonra 70 istiğfar, 70 salavat, 70 defa da "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azim." denilir.

- Aşure gecesi teheccüd namazı ve mümkünse tesbih namazı kılınmalıdır...

- Ayrıca kılabilen aşure gecesi teheccüd vaktinde ve aşure günü öğle ile ikindi arası, her rekatta Sure-i Fatiha'dan sonra 50 İhlâs-ı Şerif okuyarak 4 rekat namaz kılınmalı... Yine aşure günü kuşluk vakti aynı namaz 2 rekat olarak kılınmalı... Namazdan sonra 70 İstiğfar, 70 Salavat-ı Şerife, 70 La havle vela Kuvvete illa BİLLAHil Aliyyil Aziym söylenmeli...

AŞURE GÜNÜ NAMAZI KILINIŞI

Aşure günü şu 4 rekat namaz kılanın (ALLAH'u Teâlâ Hazretlerinin mahşer günü hasımlarını razı etmesi niyetiyle)

1...Rekatta; Fatiha'dan sonra, 11 İhlâs-ı Şerif

2...Rekatta; Fatiha'dan sonra, 3 Kâfirun, 11 İhlâs-ı Şerif

3...Rekatta; Fatiha'dan sonra, 1 Tekâsur, 11 İhlâs-ı Şerif

4...Rekatta; Fatiha'dan sonra, 3 Ayet-el Kûrsi, 25 İhlâs-ı Şerif

Aşure Günü namaz kılan kabir şiddetlerinden korunur, ALLAH'u Teâlâ C...C... mahşer günü hasımlarını rıza eder.

- Aşura günü şu dua 10 defa yapılmalı: "SübhenALLAHi mil'el-mizân...Ve müntehe'l-îlmi ve mebleğa'r-rıza ve zinete'l-Arş"

Aşure Günü namazdan sonra şu salavat 100 defa okunur:

"Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahime ve Mûsâ ve Îsâ vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salevâtüllahi ve selâmühû aleyhim ecmaîn."