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Dini Haberler

Berat Kandili iftar vakti kaçta, kandil orucu saat kaçta açılacak? Berat kandili iftar vakti 2023

Berat Kandili iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 6 Mart 2023 imsakiyesiyle birlikte belli oldu. Peygamber efendimiz, 'Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde oruç tutunuz.' buyurmuştur. Bu mübarek günde oruç tutan Müslümanlar, akşam ezanıyla birlikte iftar yapacaklar. Peki Berat Kandili iftar vakti kaçta, kandil orucu saat kaçta açılacak? İşte Berat kandili iftar vakti 2023

6 Mart 2023 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
Berat Kandili iftar vakti kaçta, kandil orucu saat kaçta açılacak? Berat kandili iftar vakti 2023
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Berat Kandili bu gece tüm İslam aleminde dua ve ibadetlerle idrak ediliyor. Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gün olarak bilinir. Peki, Berat Kandili iftar vakti kaçta, kandil orucu saat kaçta açılacak? İşte Diyanet Berat kandili iftar vakti 2023

BERAT KANDİLİ İFTAR VAKTİ KAÇTA, KANDİL ORUCU SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İSTANBUL BERAT KANDİLİ İFTAR VAKTİ: 19:07

ANKARA BERAT KANDİLİ İFTAR VAKTİ: 18:51

İZMİR BERAT KANDİLİ İFTAR VAKTİ: 19:16

BURSA BERAT KANDİLİ İFTAR VAKTİ: 19:07

İL İL TÜM İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Oruç için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler şu şekilde:

"Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15)."

Bu sebeple Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

İslam peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" (İbn Mâce)

Öte yandan Hz. Muhammed Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye yanıt verirdi.

Bu nedenle bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu ifade etmişlerdir.

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