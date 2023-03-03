Berat kandili mesajları resimli paylaşımlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından sosyal medya ve Whatsapp üzerinden gönderiliyor. 2023 Ramazan ayı öncesi ve üç ayların son kandili olan Berat Kandiline özel resimli, dualı ve en güzel kandil mesajlarını haberimizde derledik. İşte Dualı, anlamlı, yeni ve en güzel Berat Kandili mesajları resimli 2023!

BERAT KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ 2023!



Berat Kandiline özel resimli, dualı ve kısa "Hayırlı kandiller" mesajlarını sizler için derledik. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları, resimli ve dualı paylaşımlar...

- Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Berat kandilin mübarek olsun...

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.

- Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Yeryüzündeki tüm hastaların şifa, hastalıkların son bulması ümidiyle dua edelim. Berat Kandiliniz Mübarek olsun.

- Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...

Af ve kurtuluşun müjdeleyicisi Berat Kandili'miz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin İnşaallah. Hayırlı kandiller.

- Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun.

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

- Berat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Ey rabbim bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet dünyasından bir damlada olsa nasiplenmeyi kısmet eyle...

- Rabbim Sen affedicisin affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Berat kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

DUALI, ANLAMLI, YENİ VE EN GÜZEL BERAT KANDİLİ MESAJLARI



-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır, sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece Yürekler tüm müslümanlar için atsın. Hep beraber ellerimizi semaya açıp dua edelim. Berat Gecemiz Mübarek olsun.

- Bu gece berat gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğer kapıyı açar. Berat kandiliniz mübarek olsun.

- Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Berat Kandiliniz mübarek olsun...

Allahım! Seçtiğin Peygamberinin hürmetine, bizi, anne ve babamızı Cehennem ateşinden koru. Bizi iyilerle beraber Cennete koy, Duâmızı kabul buyur. Âmin! Hayırlı Kandiller.

Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Hayırlı Kandiller

- Tüm İslam âleminin mübarek Berat kandilini kutluyor, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi iç huzura eriştirmesini Yüce Allahtan dilerim...

Tüm Müslüman aleminin mübarek Berat Kandili'ni kutluyorum... Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin. Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç, çünkü bugün Berat kandili, kandiliniz mübarek olsun.