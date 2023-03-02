Berat Kandili ne zaman, hangi gün 2023? Diyanet Berat kandili tarihi

Berat Kandili, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Şaban ayının 15. gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denir. Mü'minler bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilahi bağışa ermek için ellerini semaya açacak. Peki Berat Kandili ne zaman, hangi gün 2023? İşte detaylar...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2023?



Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. 2023 Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre bu yıl Berat Kandili 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Peygamber efendimiz (s.a.s) "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun." buyurmuştur.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Berat kandili, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilahi bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır.

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'nin önemine ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mace)