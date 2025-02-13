Berat Kandili resimli mesajları | Dualı, Ayetli, yeni, kısa, farklı Berat Kandili sözleri 'Hayırlı Kandiller' mesajları

Berat Kandili'nin gelişi Müslüman alemi trafından coşkuyla karşılanıyor. 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek olan Berat gecesinde Kur'an-ı Kerim Dünya semasına indirilmiştir. Bu mübarek günde sevdiklerine dualı, resimli, kısa berat kandili mesajları ve güzel sözler göndermek isteyenler için en güzel Berat Kandili mesajlarını haberimizde derledik. İşte Dualı, resimli, kısa, uzun, etkileyici Berat Kandili mesajları

BERAT KANDİLİ RESİMLİ MESAJLARI

Berat Kandili, gönüllerin arınma vaktidir. Dualarımızın kabul, günahlarımızın af olması dileğiyle... Hayırlı kandiller!

Bu mübarek gecede dualarımız semaya yükselirken, kalplerimiz huzurla dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

Rabbim, bu mübarek gecede kalplerimize ferahlık, ruhumuza huzur versin. Tüm dualarınız kabul olsun, hayırlı kandiller!

Berat, bağışlanma ve kurtuluş demektir. Rabbim, bizleri affına mazhar eylesin. Hayırlı kandiller dilerim!

Berat Kandili'nin feyzi üzerimize olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzur ve bereket içinde bir gece geçirmenizi dilerim.

Geceniz nur, gönlünüz huzur dolsun. Berat Kandili, tüm İslam âlemine hayırlar getirsin. Hayırlı kandiller!

Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek gecede dualarımız kabul, günahlarımız affolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

Bu özel gecede, kalplerimizi kin ve nefretten arındıralım, affedelim, affedilelim. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

Berat gecesi, tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı bir gecedir. Rabbim bizleri affı ile kuşatsın. Hayırlı kandiller!

Bu gece, tüm günahlarımızdan arınmak için bir fırsattır. Dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

Rabbim, bu gece edilen duaları kabul eylesin, kalplerimize huzur ve iman dolsun. Berat Kandiliniz hayırlara vesile olsun!

Berat, affolunmanın ve yeni bir başlangıç yapmanın müjdecisidir. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Bu mübarek gecede, gönüllerimizdeki tüm sıkıntılar gitsin, huzur ve bereket daim olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

Duaların kabul olduğu bu gecede sevdiklerinizle birlikte hayırlı bir kandil geçirmenizi dilerim. Allah dualarınızı kabul etsin!

Berat gecesi, affın, merhametin ve kurtuluşun gecesidir. Allah hepimizi affı ile kuşatsın. Hayırlı kandiller!

Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Berat Kandiliniz mübarek olsun!

"De ki: Ey kendilerine zulmeden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir." (Zümer Suresi) Hayırlı Kandiller

"Şüphesiz ki Allah, çokça tövbe edenleri ve temizlenenleri sever." (Bakara Suresi)

"Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz, insanları uyarmaktayız." (Duhan Suresi)

"Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O'na tövbe edin ki, belirlenmiş vakte kadar sizi güzel bir şekilde yaşatsın ve fazilet sahibi olan herkese lütfunu versin." (Hud Suresi)

"Bana dua edin, size karşılık vereyim." (Mü'min Suresi) Hayırlı Kandiller