17 Mart 2022 Perşembe 13:25 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 13:25

Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri, bu geceyi ibadetle geçirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Berat Kandilini zikir, dua, tesbih ve ibadetlerle geçirmek faziletlidir. Bu gecede Allahü teâlâya hamd ve şükretmelidir. Bu gecenin feyzinden faydalanmak isteyen vatandaşlar içinBerat kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihatları haberimizde derledik. Peki Berat Kandilinde çekilecek zikirler nelerdir? İşte Berat Kandlinde çekilecek tesbihler ve zikirler

Kur'an-ı Kerim'in toplu olarak indiği gece olarak da bilinen Berat Kandili gecesinde, eller semaya yükselecek ve ibadetler gerçekleştirilecek. Berat Kandili ile ilgili Ayet ve Hadislerde de bahsedildiği gibi ganimet sayılan bu gecede dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, bulunmaz bir fırsattır. İşte Berat Kandili zikirleri ve tesbihleri

BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), ömrü boyunca namazlardan sonra tesbihatlar çekmiş ve bunu da ümmetine tavsiye etmiştir.

Berat Kandili'nde; "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin

Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr

Lâ ilâhe illallah

Sübhânallahi ve bi–hamdihî sübhânallahi'l–azîm

Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh.

BERAT KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Allah,

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,

Allahu ekber,

Elhamdülillâh,

Estağfirullah,

Lâ ilâe illallah,

Sübhànallah,

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Berat Kandili'nde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:

Berat Kandilinin özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."