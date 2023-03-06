Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler Müslümanların gündeminde yer alıyor. Berat Kandili 2023 yılında 6 Mart 2023 Pazartesi gecesi idrak edilecek. Berat gecesi; Af, arınma ve kurtuluş gecesidir. Bu mübarek gecede günahlarından arınıp Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyen Müslümanlar, Berat kandili tesbihatlarını zikredecek. Peki Berat kandilinde hangi zikirler çekilir? İşte Berat kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler

BERAT KANDİLİNDE HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLİR?



Berat Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır. Ayrıca Berat Kandili'nin gündüzünde oruç tutmak, gecesinde dua ederek tövbe ve istiğfarda bulunmak tavsiye olunur.

'Allah Teala Şaban ayının yarısı gecesinde (Berat Gecesinde) dünya semasına rahmetle tecelli ederek, Beni Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok kimsenin günahlarını bağışlar."

BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Bin adet Estağfirullah El Azim

1001 kez ihlas Suresi

1000 kez La İlahe İllallah

1000 kez Salavat

100 kez Habinallahü Vegniğmel Vekil

100 kez Besmele

129 kez Ya Latif

Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Ramazan ayı gelmeden önceki mübarek gecelerden biri olan Berat gecesini af dileyip bolca Allah'a dua etmemizin önemini anlatan Peygamber Efendimiz bu şöyle buyurmuştur:

"Şaban ayının yarı gecesi (Berat Gecesi) oldu mu onu ibadetle geçirin. Gündüzünü de oruç tutun. Zira Allah Teala, bu gece güneşin batışından itibaren dünya semasına rahmetle tecelli eder ve kullarına şöyle hitap eder:

"Yok mu benden af dileyen, onun günahlarını bağışlayayım?

Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim?

Yok mu bir derde düşen, ona afiyet bahşedeyim?

Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen?" Diyerek tan yeri ağarıncaya kadar devam eder."

Bu gecenin kıymeti ve önemi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiş, bu gecenin diğer gecelerden farklı şekilde, ibadetlerle geçirilmesi önerilmiştir. Hz. Muhammed Efendimizin (s.a.v.) "Allah Teâlâ rahmetiyle Şâban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir.

BERAT KANDİLİNDE NE OLDU?

Berat; "berî olmak, aklanmak, temize çıkmak" gibi manalara gelir. Bu anlamlardan hareketle Berat Gecesi iman edenlerin günahlarından kurtulup aklandığı, tövbelerin kabul olduğu bir gecedir.

İslam aleminin rahmet dolu gecelerinden biri olan Berat gecesi, insanlığa gönderilen son ilahi mesaj olan Kur'an'ı Kerim'in Allah'ın Resul'üne tamamen indirildiği gecedir. Bu olaya "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber Efendimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Bu olaya da "tenzîl" denir.