Berat Kandili'nde hangi zikirler çekilir? Berat kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Berat Kandili, Allah'a yönelmek,tövbe etmek ve ibadetlerle manevi huzur bulmak için eşsiz bir fırsattır. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek için tesbih ve zikir çekmek isteyenler, Berat Kandili'nde hangi zikirler çekilir? merak ediyor. Müslümanlar için bolca dua edilip ibadet yapılan bu kıymetli günde yapılacak tesbihatları haberimizde derledik. İşte Berat Kandili'nde çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler

BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

Berat Kandili, günahların bağışlandığı, duaların kabul edildiği ve Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği mübarek gecelerden biridir. Bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmek için tövbe, istiğfar, salavat ve tesbih gibi zikirlerle meşgul olmak büyük fazilet taşır. İşte Berat Kandili'nde çekilebilecek zikirler ve tesbihler

Berat Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır. Ayrıca Berat Kandili'nin gündüzünde oruç tutmak, gecesinde dua ederek tövbe ve istiğfarda bulunmak tavsiye olunur.

'Allah Teala Şaban ayının yarısı gecesinde (Berat Gecesinde) dünya semasına rahmetle tecelli ederek, Beni Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok kimsenin günahlarını bağışlar."

BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Bin adet Estağfirullah El Azim

1001 kez ihlas Suresi

1000 kez La İlahe İllallah

1000 kez Salavat

100 kez Habinallahü Vegniğmel Vekil

100 kez Besmele

129 kez Ya Latif

Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".