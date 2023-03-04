Berat kandilinde okunacak dualar ve sureler, bu mübarek geceyi layığıyla eda etmek isteyen Müslümanlar tarafından okunacak. Ellerin semaya açılacağı, duaların edileceği, ibadetlerle geçecek olan bu mübarek gecede ibadet etmek çok faziletlidir. Peki Berat kandilinde neler yapılır, hangi dualar okunur? Berat kandilinde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte günahlardan arınmak, temize çıkmak, ilahi af ve rahmete nail olmak için Berat Kandilinde okunacak dualar ve sureler...

BERAT KANDİLİNDE NELER YAPILIR?



Berat gecesinde Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e, Cebrail aracılığıyla peygamberliğinin bildirildiği, şaban ayının on dördünü on beşine bağlayan geceye Berat gecesi adı verilmiştir.

Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç ayların son kandili olan Berat gecesi Pazartesi günü bugün idrak edilecek. İbadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için çok kıymetli olan kandillerde dua kapıları sonuna kadar açık olur.

* Berat gecesi bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olur. Fakat vakti müsait olan, gece daha az uyumalı.

* Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı. Büyüklerimiz için çok dua etmeli.

* Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istigfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. * Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.

* Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.

* Kur'an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü'yü çok okumalı.

* Kazası olmasa da çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istigfar etmeli

* Allah'a hamd ve şükretmeli

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR



Berat Kandilini ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar için yapılması gereken bazı ibadetler ve okunması gereken dualar bulunuyor.

Şa'ban-ı şerîfin onbeşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üçkere Yasin sûresi ve her birinin sonunda aşağıdaki Berât duâsı okunmalıdır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah'ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz'da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından eyle. Amin

Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Hazreti Muhammed (s.a.v) Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

BERAT KANDİLİ AYET VE SURELERİ

Berat Kandilinde okunacak dualar arasında çok değerli sureler vardır. Berat Kandilinde okunacak surelerden bir kısmı şöyle sıralanmaktadır:

Fatiha-i Şerife

Ayet'ül-Kürsî

Tevbe Sûresinin son 2 ayeti

Yâsîn-i Şerif

İhlas-ı Şerif

Felak Sûresi

Nâs Sûresi