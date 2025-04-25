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Bugün Cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da cuma namazı saat kaçta bitiyor? 25 Nisan 2025 İstanbul namaz vakitleri

25 Nisan 2025 Cuma günü, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar “Bugün Cuma namazı saat kaçta?” ve “İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta bitiyor?” sorularını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 imsakiyesine göre İstanbul, Ankara ve İzmir dahil tüm büyükşehirlerde Cuma namazı saatleri belli oldu. Peki, Bugün Cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da cuma namazı saat kaçta bitiyor? İşte 25 Nisan 2025 Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saatleri

25 Nisan 2025 Cuma 11:54 - Güncelleme:
Bugün Cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da cuma namazı saat kaçta bitiyor? 25 Nisan 2025 İstanbul namaz vakitleri
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Cuma namazı saatleri, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. 25 Nisan 2025 Cuma günü İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor sorusu, megakentte yaşayan Müslümanlarca merak ediliyor. Diyanet verilerine göre Cuma namazı vakitleri İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde açıklandı. Özellikle İstanbul'daki camilere gitmeyi planlayanlar için namazın süresi ve camide bulunma zamanlaması büyük önem taşıyor. İşte il il namaz saatleri ve detaylı bilgiler...

25 Nisan 2025 Cuma günü, haftanın en kutsal vakti olan Cuma namazı, milyonlarca Müslüman tarafından eda edilecek. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar bugün Cuma namazı saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2025 imsakiye bilgilerine göre namaz vakitleri belli oldu.

25 NİSAN 2025 CUMA NAMAZI SAATLERİ (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)

İstanbul: 13:07

Ankara: 12:52

İzmir: 13:14

Diyanet Cuma hutbesinin konusu ne? Diyanet İşleri Başkanlığı 25 Nisan 2025 Cuma hutbesi

Bu saatler, öğle ezanının okunacağı ve Cuma namazının başlayacağı resmi vakitlerdir. Namaza gitmeyi planlayan vatandaşların, ezandan en az 10-15 dakika önce camide bulunmaları tavsiye edilmektedir.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI KAÇTA BAŞLIYOR?

Cuma namazı, öğle ezanıyla başlar ancak hutbenin kaçırılmaması için ezan saatinden en az 15 dakika önce camide olmak hem sünnete uygundur hem de ibadetin eksiksiz yerine getirilmesini sağlar. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yoğunluk göz önünde bulundurularak, daha erken gitmek faydalı olacaktır.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı; öğle ezanı ile birlikte verilen hutbenin ardından iki rekât farz namazla tamamlanır. Hutbe ortalama 15-20 dakika, namaz ise yaklaşık 5-10 dakika sürer. Bu sebeple İstanbul'da Cuma namazı ortalama olarak 13:35 - 13:45 civarında sona ermektedir. Ancak bu süre camiden camiye farklılık gösterebilir.

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