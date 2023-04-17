Ramazan ayının son günlerine girmiş olmakla birlikte Kadir Gecesi'nin bugün olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (S.A.V) vahiy edilmeye başladığı gecedir. Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Peki bugün Kadir gecesi mi? Kadir gecesi de kandil midir? İşte detaylar...

BUGÜN KADİR GECESİ Mİ?



Kadir Gecesi, Kur'an'ı Kerim'in, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

Kadir Gecesi Ramazan'ın son 10 gününde aranması gereken ve Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı mukaddes bir gecedir. Genel olarak Ramazan ayının son 10 gününde ve 21. 23. 25. ve 27. gibi tek gecelerine tevafuk ettiğine dair rivayetler daha kuvvetlidir.

Diyanet'in yayımladığı 2023 dini günler takvimine göre bu sene Kadir gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi gecesi yani bugün idrak edilecek.

Kadir gecesi; Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş vesilesi olan Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde aranmalıdır. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde aranmalıdır. En kuvvetli ihtimalle, Kadir Gecesi ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir.

KADİR GECESİ DE KANDİL MİDİR?



Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir. Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir.

Kadir Gecesi, İslam dininde Ramazan ayının son on günü içerisinde yer alan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen önemli bir gece olarak bilinir. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Peygamberimiz Hz. Muhammed'e vahyedildiği gece olarak kabul edilir.

KADİR GECESİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ



Kadir (Kadr) sözlükte "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamları taşır. Kur'an-ı Kerim bu mübarek gecede inmiştir. Kadir Suresinde de bu gece hakkında 'bin aydan daha hayırlı' ifadeleri yer almıştır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 15). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Kadir Gecesi zamanının tayin edilebilmesi için dikkat edilen bazı rivayetler Diyanet tarafından şöyle anlatılıyor:

Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.