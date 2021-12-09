C.evvel ne demek? Cemaziyelevvel ayının fazileti nedir?

9 Aralık 2021 Perşembe 11:35 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:35

Cemaziyelevvel ayı, tövbe ayı olarak da bilinir. Cemaziyelevvel ayının fazileti, tövbeye yönelmek isteyen Müslümanlar için vesile olan mübarek bir aydır. Günaha sırtını dönmeye gayret etmek, tövbe ve istiğfara yönelmek ve ibadetle meşgul olmak yapılacak en önemli ibadetlerdir. Peki C.evvel ne demek? Cemaziyelevvel ne anlama gelir? İşte C.evvel ayının fazileti ve önemi.

C.EVVEL NE DEMEK?

C.evvel ayı, hicri takvimin 5. ayıdır. Bu ay aynı zamanda "büyük tövbe ayı" olarak da bilinir. Cemaziyelevvel ayı, İslam Tarihi açısından önemli hadiselerin cereyan ettiği aylardan birisidir. Bu açıdan İslâm alemi açısından önemi ve fazileti yüksek olan bu ayda yapılacak ibadetler çok kıymetlidir.

CEMAZİYELEVVEL AYI NE ZAMAN 2021?

Bu ay aynı zamanda "büyük tövbe ayı" olarak da bilinir. Aralık ayının 5'inde başlayan Cemâziyelevvel Ayı, 03.01.2022 tarihinde sona erecek.

CEMAZİYELEVVEL AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Cemaziyelevvel ayında hataya, günaha sırtını dönmeye gayret etmek, tövbe ve istiğfara yönelmek ve ibadetle meşgul olmak, kısacası Allah (c.c.) rızası için hareket etmek daha yaygın bir davranış şeklinde gerçekleşmektedir.

Cemaziyelevvel ayı, İslam Tarihi açısından önemli hadiselerin cereyan ettiği aylardan birisidir.

Mesela; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kızı Hz. Fatıma (r.a.) ve eşi Hz. Ali (r.a.) bu ayda dünyaya gelmiştir ve aynı şekilde Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) kızı olan Zeyneb bint Ali de 5 Cemaziyelevvel tarihinde doğmuştur. Zeyneb bint Ali, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) da ilk kız torunudur.

Hz. Ömer (r.a.) Cemaziyelevvel ayında halife olmuş, 13 Cemaziyelevvel 11'de yine bu ayda dünyaya gelen Hz. Fatıma (r.a.) ölmüş ve 15 Cemaziyelevvel 36'da ise Hz. Muhammed'in (s.a.v.) torunlarından olan Hüseyin'in (r.a.) oğlu Zeynelâbidîn (r.a.) doğmuştur.

CEMAZİYELEVVEL AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Cemaziyelevvel ayına özel ibadet bulunmamakla birlikte sıklıkla tövbe edip, dua edip, Allah'a sığınmak tavsiye edilir. Bu ayın "büyük tövbe ayı" diye anılmasının altında pek çok mana vardır. İslam tarihinde çok önemli kişilerin doğum ve ölümleri ile cereyan eden önemli olayların bir kısmı bu aya denk geldiği için de Cemaziyelevvel, Arapların bir deyişi ile "kendisinde hayret verici pek çok olayın gerçekleştiği bir ay" olarak anılır.

Aynı zamanda hem Cemaziyelevvel hem de Cemaziyelahir ayları, mübarek 3 aylardan önceki aylar oldukları için de tövbe ayları olarak kabul edilir.

Cemaziyelevvel ayı, Recep, Şaban ve Ramazan aylarına gönlü temizleyip, ruhu dinginleştirip, tövbeye ve tefekküre yaklaşmış bir şekilde girmek isteyen Müslümanların tövbeye daha çok yönelmesi için vesile olan mübarek bir aydır.

Cemaziyelevvel ayında hataya, günaha sırtını dönmeye gayret etmek, tövbe ve istiğfara yönelmek ve ibadetle meşgul olmak, kısacası Allah (c.c.) rızası için hareket etmek daha yaygın bir davranış şeklinde gerçekleşmektedir.

CEMAZIYELEVVEL NE ANLAMA GELİR?

Cemaziyelevvel, Hicri takvime göre yılın 5. ayıdır. Ayın adına kaynaklık eden cemazi sözcüğü "yağmursuz alan" anlamına gelmektedir.