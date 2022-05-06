Cuma günü Müslümanlar için bayram niteliğinde bir gündür. İslam aleminin mübarek gün olarak saydığı cuma gününde kılınan namazların ardından dua, zikir ve esmalar okunur. Özellikle Sela ile ezan arasında edilen dualar çok kıymetlidir. Peki, Cuma günü okunacak esmalar nelerdir? İşte Cuma günü okunacak esmalar ve faziletleri...

CUMA GÜNÜ OKUNACAK ESMALAR

Cuma günü 100 defa "YA ALLAH" diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.

Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

Cuma gecesi "YA DARR" Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.

Cuma Günü "YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma geceleri 100 defa "Yâ Dârr" ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Gaffar" ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Cuma günü 1000 defa "Yâ Vâlî" ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa "Yâ Ganiyy, Yâ Muğni" ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma günü akşama doğru "Yâ Veliyy" ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma namazından sonra yüz defa "Yâ Gafur" ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa "Ya Basîr" ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma günü namazdan önce yüz defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî'as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.

Cuma ezanı vakti 1062 kere Yâ Bâis ismi şerifini zikreden bekârın kısmeti açılır

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Gaffar" ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Cuma Günü "YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ`L MELİKÜ`L HAKKU`L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah`tan ne isterse verilir. Cuma günü Sabah`.

YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek isteğini Allah`a bildirirsen isteğin kabul olur.

Cuma gecesi 1000 defa "Yâ Muhsî" ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.[Dare Kutni]

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.[Taberani]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.[İsfehani]

CUMA GÜNÜ OKUNACAK ESMALAR VE FAZİLETLERİ

Allah Resûlü (sav) cuma gününden bahsederken şöyle buyurdu: "Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o âna rastlar da Allah"tan bir şey isterse, (Allah) ona dilediğini mutlaka verir." (M1969 Müslim, Cum"a, 13)

Allah'ın güzel isimleri manasına gelen "el-Esmau'l-hüsna / esma-i hüsna"nın okunması elbette çok faziletlidir. Kur'an'da Allah bu isimleri için "Lehu'l-Esmau'l-hüsna" (Güzel isimler Onundur-Taha, 20/8) ifadesini kullanmıştır. Bu ise bütün isimlerinin güzellikle tecelli ettiğini, okunmasının yalnız fayda temin ettiğini göstermektedir.

Ehil olan bir kimsenin "Hakîm" ismini vird edinmesi, birçok hikmeti görmeye vesile olabilir.

Keza, sürekli "Vedud" ismini vird edinen kimse de Allah'ı çok sevebilir, emir ve yasaklarını çok sevebilir, -şekli ne olursa olsun- kaza ve kaderinin tecellilerini çok sevebilir.

Allah'ın isimlerini zikreden kimse, her şeyden önce ciddi bir mümindir. Allah'ın güzel isimlerini vird edinen kimse, sürekli imanını güçlendirdiği gibi, salih amel de işlemiş olur. Kabirde imandan sonra salih amellerin de şefaatçi olacağı bilinmektedir.