Cuma günü okunacak esmalar ve faziletleri nelerdir? Cuma zikirleri ve tesbihler

Cuma zikirleri ve tesbihler, bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar tarafından çekiliyor. Cuma gününde okunacak Esmalar ve duaları okumak çok faziletlidir. Cuma günü öyle bir an vardır ki edilen dualar geri çevrilmez. Peki Cuma günü okunacak esmalar ve faziletleri nelerdir? İşte Cuma zikirleri ve tesbihler

CUMA ZİKİRLERİ VE TESBİHLER

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî'as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.

Kim Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kere İzâ Zülzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allah onu kabir azabından, kıyametin dehşetli anlarından korur.

Cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.[Dare Kutni]

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.[Taberani]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.[İsfehani]

Cuma günü gusledenin günahları affolur.[Taberani]

CUMA GÜNÜ OKUNACAK ESMALAR VE FAZİLETLERİ



Cuma günü 100 defa "YA ALLAH" diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.

Cuma Günü "YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

Cuma geceleri 100 defa "Yâ Dârr" ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma gecesi "YA DARR" Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.

Cuma günü 1000 defa "Yâ Vâlî" ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa "Yâ Ganiyy, Yâ Muğni" ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa "Yâ Gafur" ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa "Ya Basîr" ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma günü namazdan önce yüz defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma günü herhangi bir saatte: "Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî'as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm" diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.

Cuma ezanı vakti 1062 kere "Yâ Bâis" ismi şerifini zikreden bekârın kısmeti açılır.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Gaffar" ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Cuma Günü "YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ`L MELİKÜ`L HAKKU`L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah`tan ne isterse verilir. Cuma günü Sabah`.

YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek isteğini Allah`a bildirirsen isteğin kabul olur.

Cuma gecesi 1000 defa "Yâ Muhsî" ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.[Dare Kutni]

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.[Taberani]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.[İsfehani]