Cuma gününde çekilen tesbihler ve yapılan ibadetler çok faziletlidir. Özellikle Cuma günü içerisinde öyle bir vakit vardır ki Allah bu vakitte edilen duaları asla geri çevirmez. Milyonlarca Müslüman bu mübarek günde namaz ibadetlerini yerine getirip due ve tesbih çekecek. Peki Cuma günü sela ile ezan arasında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Cuma günü tesbihlerde zikredilecek esmalar...

Cuma günü Müslümanlar için bayram niteliğindedir. Dua kapılarının açık olduğu bilinen Cuma günü yapılan ibadetler çok önemlidir. Bir Müslüman Sela ile ezan arasında "La İlahe İlla ente Ya Hannaü ya Mennanü ya bediassemavati vel ard." diye dua ederse, Allah mutlaka karşılık verir. İşte Cuma günü Sela ile ezan arasında çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar

CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

Cuma günü 100 defa" "YA ALLAH" diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.

Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü namazdan önce yüz defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî'as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.

Cuma ezanı vakti 1062 kere Yâ Bâis ismi şerifini zikreden bekârın kısmeti açılır.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Gaffar" ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer.

Cuma günü sela ile ezan arasında 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.[Dare Kutni]

Cuma günü sela ile ezan arasında veya cuma gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.[Taberani]

Cuma günü gusledenin günahları affolur.[Taberani]

Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.[İbni Sünni]

Cuma günü akşama doğru "Yâ Veliyy" ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma günü 1000 defa "Yâ Vâlî" ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa "Yâ Ganiyy, Yâ Muğni" ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa "Yâ Gafur" ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa "Ya Basîr" ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü" YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.

Cuma günü Sabah 'YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah'a bildirirsen isteğin kabul olur.

İmam-ı Gazali'ye göre, Cuma günü bin kere Ya Allah diyenler evliyalar sınıfına katılırlar.

Cuma günü sela ile ezan arasında 100 kere "La İlahe İlla ente Ya Hannaü ya Mennanü ya bediassemavati vel ard." dua edenlerin Allah duasına karşılık verir.