Cuma günü sela ile ezan arası duaların kabul zamanıdır. Cuma günü, namazdan önce sela okunur ve ezana kadar geçen süre, manevi yoğunluğun arttığı bir zaman dilimidir. Bu süre zarfında dua etmek, Allah'a yönelmek ve salavat getirmek sünnettir. Rivayetlerde bu vaktin, "duaların geri çevrilmediği özel zaman dilimi" olduğu ifade edilir. Peki, Cuma günü sela ile ezan arasında hangi dualar okunur? İşte sela ile ezan arasında edilen dualar

CUMA GÜNÜ SELA İLE EZAN ARASINDA OKUNACAK DUALAR

Cuma gününün her anı kıymetli olmakla birlikte, sela ile ezan arasındaki zaman dilimi, dua ve yakarış için özel bir fırsattır. Bu vakti kalpten gelen dualarla, salavat ve tesbihatla geçirmek hem maneviyatınızı artıracak hem de dualarınızın kabulüne vesile olacaktır.

100 kez okunabilecek faziletli dua:

"La İlahe İlla Ente, Ya Hannanü, Ya Mennanü, Ya Bedi'as-semavati vel-ard."

Bu duayı samimiyetle ve bilinçli şekilde 100 defa okuyan kişilerin, Allah'tan ne hayırlı bir dileği varsa karşılık bulacağına inanılır.

Cuma günleri Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salavat getirmek, ümmete tavsiye edilen değerli ibadetlerdendir.

Rivayete göre, Cuma günü 80 defa salavat getiren kimsenin 80 yıllık günahı affedilir. Bu nedenle sela ile ezan arasında bu süreyi zikirle geçirmek büyük fazilet taşır.

Koruyucu Sureler: Felak, Nas ve İhlas

Cuma namazından hemen sonra, yerinden kalkmadan ve dünya kelamı konuşmadan:

İhlas Suresi – 7 defa

Felak Suresi – 7 defa

Nas Suresi – 7 defa okunursa, kişinin gelecek Cuma'ya kadar görünür veya görünmez zararlardan korunacağına inanılır.

CUMA SURESİ'NİN SON ÜÇ AYETİNİ OKUMA FAZİLETİ

Cuma günü sela ile ezan arasında Cuma Suresi'nin 9, 10 ve 11. ayetlerini üç defa okumanın maddi kazanç yönünden de bereket getireceği rivayet edilmiştir:

"Her kim cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin son 3 ayetini 3 defa okursa eline helal para geçer."

CUMA SURESİ 9-10-11 AYETLER

9. Ya eyyuhallezine amenü iza nüdiye lis salati min yevmil cumuati fes'av ila zikrillahi ve zerül bey'a, zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemün (ta'lemüne).

10. Fe iza kudiyetıs salatu fenteşirü fîl ardı vebtegü min fadlillahi vezkurüllahe kesiran leallekum tuflihün(tuflihüne).

11. Ve iza raev ticaraten ev lehveninfaddü ileyha ve teraküke kaima(kaimen), kul ma indallahi hayrun minel lehvi ve minet ticarati, vallahu hayrur razıkin (razıkine).

CUMA SURESİ SON 3 AYETİN ANLAMI

9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.

10. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

11. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.