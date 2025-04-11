Cuma mesajı 2025 | Yeni, anlamlı, Ayetli, farklı, resimli, kısa, yazılı cuma mesajları

Yazılı cuma mesajları, kalplerin bir araya geldiği bu mübarek günün anlam ve önemini hatırlatmak için paylaşılıyor. Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olan cuma günü, ümmet için büyük bir lütuftur. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu güne paylaşılabilecek en güzel cuma mesajlarını haberimizde derledik. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz Ayetli, dualı, anlamlı, resimli, kısa, yazılı cuma mesajları haberimizde yer alıyor. İşte birbirinden güzel, yeni ve resimli cuma mesajı 2025

AYETLİ, FARKLI, RESİMLİ, KISA, YAZILI CUMA MESAJLARI 2025

Cuma, kalbin sessizce dua ettiği, ruhun huzurla dolduğu bir gündür. Gönlüne ferahlık, hayatına bereket getirsin. Hayırlı cumalar.

Bir tebessüm, bir güzel söz, bir içten dua... Cuman senin için hayırla dolsun, kalbin her daim iyilikle atsın.

Haftanın en özel gününde, en güzel dileklerle... Rabbim gönlündeki tüm duaları hayra çevirsin. Cuman mübarek olsun.

Cuma; hatırlamak, şükretmek ve umutla yeniden başlamak için bir fırsattır. Rabbim gönlünü iyilikle, yolunu nurla doldursun.

Bugün sevdiklerine vakit ayır, birine hayır dua et, kalbine iyi davran. Cuma, yenilenmek için en güzel başlangıç. Huzurla geçsin inşallah.

Yeni bir gün, taze bir başlangıç, bolca dua ve içten bir şükürle gelsin bu cuma. Hayrın en güzeli seninle olsun.

Cuma, yorgun gönüllere huzur, bekleyen dualara umut olur. Bu mübarek gün sana da güzellikler getirsin.

Cuma günü, içten edilen her dua bir kapı aralar. Bugün senin için hayır kapıları açılsın, gönlünce olsun her şey.

Hayat bazen yorucu olabilir ama cuma, kalbe mola vermek gibidir. Bugün huzur dolu bir gün geçirmeni dilerim.

AYETLİ CUMA MESAJLARI

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, Allah'ı anmaya koşun." (Cuma 62:9)

Rabbim, bu mübarek günde tüm dualarını kabul etsin. Hayırlı Cumalar!

"Şüphesiz kalpler, Allah'ı anmakla huzur bulur." (Ra'd 13:28)

Bugün kalbinin huzurla dolduğu, dualarının kabul olduğu bir cuma olsun. Hayırlı cumalar!

"Rabbim! Beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlardan eyle." (İbrahim 14:40)

Bu duayla başlasın cuman, hayırla dolsun her anın. Cuman mübarek olsun.

"Kim Allah'a tevekkül ederse, O ona yeter." (Talak 65:3)

Allah'a dayanan asla yalnız kalmaz. Gönlün ferah, cuman bereketli olsun.

"Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma." (Al-i İmran 3:8)

Kalbinin rotası hep hakta kalsın. Hayırlı ve huzurlu cumalar diliyorum.

"De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin!" (Furkan 25:77)

Dua, kulun Rabbine açılan kapısıdır. Bugün o kapıdan umutla geç. Cuman mübarek olsun.

Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. (Âl-i İmrân, 3/134) Hayırlı Cumalar

"Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır." (İnşirah 94:6)

Her karanlığın bir sabahı vardır. Allah tüm zorluklarını kolaylığa çevirsin. Hayırlı cumalar!

"Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir." (Bakara 2:153)

Sabırla geçen günlerinin meyvesini bu cuma versin Rabbim. Duaların kabul, gönlün aydın olsun.

"İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır."(Ra'd 29) Hayırlı cumalar.

"Rabbim! Beni affet, annemi babamı bağışla, müminleri de..." (İbrahim 14:41)

Bugün sadece kendin için değil, sevdiklerin için de dua et. Cuman hayırla dolsun.

"O, dualara icabet edendir." (En'am 6:61)

Kalbindeki en gizli duayı bile duyan Rabbe yönel... Bugün senin günün olsun. Hayırlı cumalar.

Sizi bütün sıkıntılardan ancak Allah kurtarır " (Enam 64) En kalbi muhabbetlerimle Hayırlı Cumalar