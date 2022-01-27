Cuma mesajları resimli 2022! Cuma mesajları yazılı, anlamlı sözler

27 Ocak 2022 Perşembe 13:35 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:35

Cuma mesajları yazılı, anlamlı, dualı en güzel sözler mübarek cuma gününde sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Yakınlarının ve İslam kardeşlerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar için, Dualı, resimli Cuma mesajları, yazılı ve anlamlı sözleri haberimizde derledik. İşte en güzel Cuma mesajları resimli, yazılı, anlamlı sözler

Cuma günü Müslümanlar için mübarek bir gündür. İslamiyet'te bayram niteliğinde olan cuma gününde vatandaşlar yakınlarına Cuma mesajları yazılı, anlamlı sözler gönderiyor. İşte en güzel, yazılı, resimli, anlamlı ve dualı Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI YAZILI, ANLAMLI SÖZLER

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı cumalar dilerim.

Allah'a davet eden, Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." (Cuma Suresi 9. Ayet)

Hakkımızda her şeyin hayırlısını ver Allah'ım. Amin! Hayırlı Cumalar.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

"Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder." (Cuma Suresi 1. Ayet)

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.... Hayırlı Cumalar

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

"De ki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var." (Furkan, 77)

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın...Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Dünyada kazanmış gibi görünüp ahirette kaybedenlerden eyleme Allah'ım. Hayırlı Cumalar...

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun... Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar...

Önce yoIIar uzanır hakka yürümek için; tomurcukIar, güIIer açar onu görmek için, dua eden biri var senin için... Sen de dua et Allah için... Cumanız mübarek oIsun.

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.