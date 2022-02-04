Cuma mesajları yazılı, kısa! Regaip kandili ve cuma mesajı ikisi bir arada

4 Şubat 2022 Cuma 11:07 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 11:07

Cuma mesajları yazılı, kısa sözler günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Müslümanların bayram günü sayılan cuma gününü bir kez daha karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Regaip kandili ve cuma mesajlarını birlikte paylaşmak istiyor. Üç aylar bailadı. Recep ayının ilk cuma günü idrak edilen Regaip kandili, Perşembe akşamı dualarla hatırlandı. İşte hem kandil hem de Cuma için paylaşabileceğiniz Regaip kandili ve cuma mesajı ikisi bir arada

REGAİP KANDİLİ VE CUMA MESAJLARI (İKİSİ BİR ARADA)

Ey Rabbim... Bu gece sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Cumamız ve Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına affı mağfiret eyle. Amin! Hayırlı cumalar, Hayırlı kandiller...

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar ve Hayırlı Kandiller" dilerim.

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar...

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız ve Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Şu beş gecede yapılan dualar geri çevrilmez. 'Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi... Cuma ve Berat kandiliniz kutlu olsun.

Rasulullah (sav) şöyle buyurdular: Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Cuma ve Regaip kandiliniz kutlu olsun. Selam ve dua ile...

Allah'ım, inancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizi İslam yolundan ayırma. Hayırlı cumalar dilerim.

Mübarek aylara selam olsun... Hayırlı Kandiller

Ya Rabbi! Birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır! Acılarımızı dindir, umudumuzu zafere eriştir! Regaip kandili ve cumanız nurlu olsun.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile... Regaip Kandiliniz ve cumanız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI YAZILI, KISA!

İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar...

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz... Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz... Hayırlı Cumalar...

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.... Hayırlı Cumalar

Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..