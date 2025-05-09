Cuma namazı saat kaçta başlıyor? 9 Mayıs 2025 Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saatleri

Cuma namazını eda etmeye hazırlanan vatandaşlar, yaşadıkları şehirdeki namaz vaktini merak ediyor. Öğle ezanı ile birlikte kılınan cuma namazı için camilere akın edecek cemaat, vakti kaçırmamak adına saatleri önceden kontrol ediyor. Bu mübarek günde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler için İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saatleri belli oldu.

9 Mayıs 2025 Cuma günü Türkiye genelinde camiler dolup taşacak. Müslümanlar için haftalık bir ibadet olan cuma namazı için hazırlıklar sürerken, büyükşehirlerdeki namaz saatleri de netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye takvimine göre İstanbul'da cuma namazı 13:06, Ankara'da 12:50, İzmir'de ise 13:13'te kılınacak.

Her ilin cuma namazı vakti coğrafi konumuna göre farklılık gösterir. Yaşadığınız ildeki vakti öğrenmek için Diyanet'in resmi internet sitesi veya mobil uygulamalarından faydalanabilirsiniz.

Bu hafta Cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:06

ANKARA: 12:50

İZMİR: 13:13

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.