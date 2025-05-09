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Cuma namazı saat kaçta başlıyor? 9 Mayıs 2025 Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saatleri

9 Mayıs 2025 Cuma günü, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar “Bugün Cuma namazı saat kaçta?” ve “İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta bitiyor?” sorularını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 imsakiyesine göre İstanbul, Ankara ve İzmir dahil tüm büyükşehirlerde Cuma namazı saatleri belli oldu. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da cuma namazı saat kaçta bitiyor? İşte 9 Mayıs 2025 Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saatleri

9 Mayıs 2025 Cuma 11:20 - Güncelleme:
Cuma namazı saat kaçta başlıyor? 9 Mayıs 2025 Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saatleri
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Cuma namazını eda etmeye hazırlanan vatandaşlar, yaşadıkları şehirdeki namaz vaktini merak ediyor. Öğle ezanı ile birlikte kılınan cuma namazı için camilere akın edecek cemaat, vakti kaçırmamak adına saatleri önceden kontrol ediyor. Bu mübarek günde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler için İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saatleri belli oldu.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

9 Mayıs 2025 Cuma günü Türkiye genelinde camiler dolup taşacak. Müslümanlar için haftalık bir ibadet olan cuma namazı için hazırlıklar sürerken, büyükşehirlerdeki namaz saatleri de netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye takvimine göre İstanbul'da cuma namazı 13:06, Ankara'da 12:50, İzmir'de ise 13:13'te kılınacak.

9 MAYIS 2025 ANKARA, İZMİR, İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATLERİ

Her ilin cuma namazı vakti coğrafi konumuna göre farklılık gösterir. Yaşadığınız ildeki vakti öğrenmek için Diyanet'in resmi internet sitesi veya mobil uygulamalarından faydalanabilirsiniz.

Bu hafta Cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:06

ANKARA: 12:50

İZMİR: 13:13

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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