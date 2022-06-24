Cuma selası kaçta okunur? sorusu, cuma namazı için camilere g,decek olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, Kuran-ı Kerim'de "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun." buyurmuştur. Peki Cuma selası kaçta okunur? Cuma namazı saati İstanbul'da bugün kaçta? İşte Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saatleri

CUMA SELASI KAÇTA OKUNUR?

Cuma selasının belli bir saati yoktur. Sela, cenaze ilanından önce, cuma namazından önce okunur. Sela, Müslümanları namaza çağırmak için okunur. Bir haberleşme yöntemi olan sela, dinî mûsikî kavramı olarak okunan davet anlamına gelir.

Cuma selası ise cuma namazına yaklaşık 45 dk - 1 saat kala okunur.

CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL'DA BUGÜN KAÇTA?

İstanbul'da bugün cuma namazı saat 13:11'de okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak.

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Cuma selâsı, Cuma ezanından bir saat önce müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunur.

Günümüzde de salâ, namaza katılacak kimselerin hazırlanması için cenazenin kaldırılacağı vakit namazından bir saat önce okunmak suretiyle devam etmektedir.