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Dini Haberler

Cuma selası kaçta okunur? Cuma namazı saati İstanbul'da bugün kaçta?

Cuma günü ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Cuma selası okunduğunda abdestini alıp camilere akın ediyor. Cuma namazı, öğle vakti cemaatle kılınması farz olan bir namazdır. Peki Cuma selası kaçta okunur? Cuma namazı saati İstanbul'da bugün kaçta? Cuma selası ezandan kaç dakika önce okunur? İşte İstanbul, Ankara, Adana, İzmir namaz saatleri

24 Haziran 2022 Cuma 12:13 - Güncelleme:
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Cuma selası kaçta okunur? sorusu, cuma namazı için camilere g,decek olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, Kuran-ı Kerim'de "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun." buyurmuştur. Peki Cuma selası kaçta okunur? Cuma namazı saati İstanbul'da bugün kaçta? İşte Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saatleri

CUMA SELASI KAÇTA OKUNUR?

Cuma selasının belli bir saati yoktur. Sela, cenaze ilanından önce, cuma namazından önce okunur. Sela, Müslümanları namaza çağırmak için okunur. Bir haberleşme yöntemi olan sela, dinî mûsikî kavramı olarak okunan davet anlamına gelir.

Cuma selası ise cuma namazına yaklaşık 45 dk - 1 saat kala okunur.

CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL'DA BUGÜN KAÇTA?

İstanbul'da bugün cuma namazı saat 13:11'de okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

Cuma selâsı, Cuma ezanından bir saat önce müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunur.

Günümüzde de salâ, namaza katılacak kimselerin hazırlanması için cenazenin kaldırılacağı vakit namazından bir saat önce okunmak suretiyle devam etmektedir.

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