Cuma selası kaçta okunuyor? sorusu, Cuma namazına gitmek isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konuların başında geliyor. Sela, Müslümanları namaza çağırmak için okunur. Bir haberleşme yöntemi olan sela, dinî mûsikî kavramı olarak okunan davet anlamına gelir. Peki, Sela ne zaman okunur? Cuma günü sela ile ezan arası ne kadar sürer? İşte konu hakkında bazı bilgiler...

CUMA SELASI KAÇTA OKUNUYOR?

Cuma selası, cuma namazına 45 dk veya bir saat kala okunur. Cuma selasının belli bir saati yoktur. Bu nedenle Cuma namazı için ezan saatlerini baz almak daha doğru olur.

İl il namaz saatlerine bakarak sela vaktini öğrenebilirsiniz.

Cuma ve bayram selâsı: Cuma ezanından bir saat önce müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunur.

SELA NE ZAMAN VERİLİR?

Sela, cenaze ilanından önce ve cuma namazından önce okunur.

Cuma selası, cuma ezanından bir saat önce müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunmaktadır. Böylece selayı duyan kişinin, o günün cuma olduğunu hatırlaması mümkün olmaktadır.

Günümüzde de salâ, namaza katılacak kimselerin hazırlanması için cenazenin kaldırılacağı vakit namazından bir saat önce okunmak suretiyle devam etmektedir.

SELA VE ANLAMI

"Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!"

MEALİ:

"Ey Allah'ın Resûlu, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Habibi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Arşının Nuru, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Mahlukatının Hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah İçindir!"