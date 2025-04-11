Cuma suresi 9 10 11 Ayet ne için okunur? Cuma suresi son 3 ayeti Arapça okunuşu ve meali

Cuma günü okunan Ayetler ve dualar çok kıymetlidir. Milyonlarca Müslüman vatandaş bu mübarek günde ayeti Arapça okunuşu ve mealini açıp ibadetlerini yerine getiriyor. Cuma Suresi son 3 ayetinde 'Cuma günü namaza çağırıldığı zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın' buyrulur. Peki, Cuma suresi 9 10 11 Ayet ne için okunur? İşte Cuma suresi son 3 ayeti Arapça okunuşu ve meali

CUMA SURESİ 9 10 11 AYET NE İÇİN OKUNUR?

Cuma suresi Medine'de inmiştir ve toplam 11 âyettir. İsmini, 9. âyette geçen "cum'a" kelimesinden almıştır.

Ebû Hureyre (r.a.)'ın ilettiğine göre "Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Cuma namazında Cuma ve Munafikûn surelerini okurdu.

Cuma Suresiyle ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.s) Cuma Suresini okuyan kişinin Müslüman şehirlerden birinde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısı kadar sevap kazanacağını rivayet etmiştir. Yine alimlerin rivayetlerine göre kısmeti kapanan kişilerin Cuma Suresini 3-5 veya 7 defa okuması tavsiye edilir.

Cuma Suresiyle ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.s) Cuma Suresini okuyan kişinin Müslüman şehirlerden birinde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısı kadar sevap kazanacağını rivayet etmiştir.

CUMA SURESİ SON 3 AYETİ ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ

Bismillahirrahmanirrahim

9. Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey'a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn(ta'lemûne).

10. Fe izâ kudiyetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebtegû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran leallekum tuflihûn(tuflihûne).

11. Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn (râzıkîne).

CUMA SURESİ SON 3 AYETİN ANLAMI

9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.

10. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

11. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.