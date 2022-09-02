Cuma suresinin son 3 ayetinde Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler yer almaktadır. Bu mübarek günde ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, Cuma suresi 9. 10. 11. ayetlerinin Türkçe okunuşunu ve anlamını merak ediyor. Cuma suresi 9 10 11 ayetlerinde 'Cuma günü namaza çağırıldığı zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın' buyrulmuştur. İşte Cuma suresinin son 3 ayeti, anlamı ve Türkçe okunuşu

CUMA SURESİ 9. 10. 11. AYETLERİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

9.Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey'a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn(ta'lemûne).

10.Fe izâ kudiyetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebtegû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran leallekum tuflihûn(tuflihûne).

11.Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn(râzıkîne).

CUMA SURESİ SON 3 AYETİN ANLAMI

9. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.

10. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

11. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

CUMA SURESİNİN FAZİLETİ

Cuma suresi Medine'de inmiştir ve toplam 11 âyettir. İsmini, 9. âyette geçen "cum'a" kelimesinden almıştır.

Cuma Suresiyle ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.s) Cuma Suresini okuyan kişinin Müslüman şehirlerden birinde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısı kadar sevap kazanacağını rivayet etmiştir.

Cuma Suresini özellikle Sela ile ezan arasında okumak daha faziletlidir. Rivayete göre; Her kim Cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer.