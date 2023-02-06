Deprem olunca hangi sure okunur? Depremde okunacak dualar ve sureler

Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan büyük deprem sonrası bütün Müslümanlar afetzedelere dua etmeye başladı. Peygamber efendimiz (SAV) deprem gibi afetlere karşı, "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali." duasının okunmasını tavsiye etmiştir. Peki Deprem olunca hangi sure okunur? Sel, çığ, deprem gibi doğal afetler karşısında felaketlerden korunmak için okunabilecek duaları haberimizde derledik. İşte Depremde okunacak dualar ve sureler

DEPREM OLUNCA HANGİ SURE OKUNUR?



Allah (c.c)'un kitabı olan Kuran-ı Kerim'in 99. suresi olan Zilzal suresi, adını zelzele olarak bilinen Zilzal kelimesinden almıştır. Deprem olunca, "Deprem, arka arkaya gelen şiddetli sarsıntı" anlamına gelen Zilzal Suresini okumanız tavsiye edilebilir. Zelzeleden bahseden surenin Arapça'sını okuyamıyorsanız Türkçesini şu şekilde okuyabilirsiniz:

ZİLZAL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Euzü besmele çekilir.

1- İza zülziletil erdu zilzaleha

2- Ve ahracetilerdu eskaleha

3- Ve kalel insanü ma leha

4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

5- Bienne rabbeke evha leha

6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

7- Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

8- Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

DEPREMDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER



"Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru

İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."

Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. O'nun yüce himayesine bırakıyorum."

Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:

"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324; İbni Mâce, Dua, 3869)

"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

Anlamı: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."