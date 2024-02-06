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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Miraç gecesini tebrik ederek kandil mesajı yayımladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA6 Şubat 2024 Salı 11:15 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Miraç gecesini tebrik ederek kandil mesajı yayımladı
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Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İslam aleminin Miraç gecesini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bu kutlu zamanların Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını temenni ediyor, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde, afetlerde, savaşlarda, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize, din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda feday-ı can eden aziz şehitlerimize sonsuz rahmetiyle muamele eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Cenabıhak, ülkemizi, milletimizi, alem-i İslam'ı ve tüm insanlığı her türlü afet, musibet ve kötülüklerden muhafaza eylesin. Miraç gecemiz mübarek olsun."

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