Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Miraç gecesini tebrik ederek kandil mesajı yayımladı

Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İslam aleminin Miraç gecesini tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bu kutlu zamanların Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını temenni ediyor, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde, afetlerde, savaşlarda, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize, din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda feday-ı can eden aziz şehitlerimize sonsuz rahmetiyle muamele eylemesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Cenabıhak, ülkemizi, milletimizi, alem-i İslam'ı ve tüm insanlığı her türlü afet, musibet ve kötülüklerden muhafaza eylesin. Miraç gecemiz mübarek olsun."