Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şahinbey Millet Camii'nde mevlit programına katıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, Gaziantep'te de büyük yıkama neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. Felaketin 1'inci yıl dönümü nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde yatsı namazından sonra Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde mevlit okutuldu. Felaketin yıl dönümünde, yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşların katılımıyla dualar eşliğinde mevlit okutularak acılarına ortak olundu.

Programda imam hatip ve müezzinlerce Mevlit-i Şerif okundu. Daha sonra kürsüye çıkan Prof. Dr. Erbaş, depremzedeler için dua etti, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Erbaş, duasında, "Allah'ım, bu büyük felaketin yaralarını sarmak için bize güç ver, bizi senden başkasına muhtaç eyleme 'Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır' ayetinin sırrınca bizlere, depremzede kardeşlerimize ve bütün milletimize kolaylıklar ihsan eyle. Evleri yıkılan, yuvaları dağılan, yakınları vefat eden kardeşlerimize sabır ve metanet ver" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremzedelerin yaralarını sarmak, acılarını hafifletmek için deprem bölgesinde canla başla gayret gösteren STK, kurum, kuruluş ve arama kurtarma ekipleri ile diğer görevlilere güç ve kuvvet diledi.

"GEÇEN YIL BU VAKİTLERDE YAŞADIĞIMIZ DEPREMİN ACISI HALA YÜREKLERİMİZDEDİR"



6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinde vatandaşların büyük bir dayanışma gösterdiğini aktaran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Ertaş, "Geçen yıl bu vakitlerde yaşadığımız depremin acısı hala yüreklerimizdedir. Bu ağır afet karşısında milletimiz hamdolsun Allah'a büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir. Büyük fedakarlıkla kadirşinaslıkla yardımlaşma ile dayanışma ile yaraları sarmaya gayret edildi. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler de depremin meydana geldiği ilk andan itibaren vakfımızla birlikte bütün imkanlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hizmetlerimizi 1 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz inşallah. Depremin açtığı yaraların tam anlamıyla sarılabilmesi için dayanışmamızı ve birliğimizi sürdürmek durumundayız. Tek bir kardeşimizin sıkıntısı kalmayıncaya kadar devletimiz bütün kurumlarıyla yardımlaşma içerisinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Düzenlenen Mevlid-i Şerif programına, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gazaintep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar katıldı.