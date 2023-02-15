Duha namazı, kuşluk vakti kılınan namazdır. İşrak vakti, güneşin doğumunun üzerinden 30-45 dakika geçmesinden sonra başlar. Peygamber efendimiz, Duha namazının kılınmasını tavsiye etmiş, duha namazının fazilet ve önemini belirtmiştir. İşrak namazının kaç rekat olduğu konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte en azının iki rekat olduğunda ittifak vardır. Peki Duha namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Kuşluk vakti kılınan Duha namazının fazileti nedir? İşte detaylar...

DUHA NAMAZI NE ZAMAN VE NASIL KILINIR?



İşrak vakti güneş doğumunun üzerinden 30 dakika ile 45 dakika geçtikten sonra başlar ve öğlen namazına kadar da bu süre devam eder.

İşrak veya duha namazı; Güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır.

Arapça karşılığı 'salâtü'd-duhâ' olup duha, "güneşin doğuşundan yaklaşık 45-50 dakika sonra güneşin yükselip ışığının iyice parladığı, etrafa yayıldığı ve sıcaklığının arttığı zaman" anlamına gelir.

Duha namazının vakti ulema tarafından genellikle tercih edilen gündüzün ilk dörtte birinin geçtiği, güneşin sıcaklığının yakmaya başladığı zamandır.

DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?

Hadis kaynaklarında kılınması teşvik edilen duha namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir. En az iki rekât olarak kılınabileceği konusunda da görüşler vardır.

Duha namazı; iki rekâtta bir selam vermek suretiyle kılmanın daha sevap olduğu kaynaklarda yer almaktadır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir.

Öncelikle duha namazı kılmak için niyet edilir ve daha sonra Allahu ekber diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır.

Sübhaneke okunur, besleme çekilir ve sonrasında Fatiha ile bir sure okunarak rüku'a gidilir.

Secdeye gidilir ve doğrularak tekrar secdeye gidilir.

İkinci rekat için ayağa kalkılarak kıyama durulur, besmele çekilir ve fatiha suresi ile bir sure okunarak rüku'a gidilir. Secdeye gidilir, doğrulunur ve tekrar secdeye gidilir.

Sonra oturulur ve Ettahiyyatu, Allahumme salli, Allahumme barik ve rabbena duaları okunur. Dualar bitince Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah diyerek sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

DUHA NAMAZININ FAZİLETİ NEDİR?

Ebû Hüreyre, Resûl-i Ekrem'in kendisine her ay üç gün oruç tutmayı, iki rekat kuşluk namazı ile gece yatmadan önce vitir namazı kılmayı tavsiye ettiğini belirtir.

Duha namazının birçok fazileti ve sevabı vardır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de duha kelimesi altı yerde geçmektedir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) bir Hadis-i şerifinde kuşluk namazının faziletine ilişkin şöyle buyurmuştur:

"Ey Âdemoğlu! Gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)